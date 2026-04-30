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Congreso de Brasil aprueba ley que reduce condena de Bolsonaro

El Congreso Nacional de Brasil derribó este jueves el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un proyecto de ley que beneficia al ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y al resto de condenados por intento de golpe de Estado. Según la actual norma legal, el líder ultraderechista sólo podría pasar a régimen semiabierto en 2033. Sin embargo, diversos especialistas estiman que, si la nueva ley entra en vigor, el expresidente puede cambiar de régimen en un plazo de entre dos y cuatro años.

| etiquetas: bolsonaro , brasil , lula , golpe de estado
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3 comentarios
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#2 kaos_subversivo
Vaya vaya, la derecha que siempre habla de delincuencia y de endurecer penas, cuando son sus delincuentes, las suavizan...
Quien nos lo iba a decir!
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javierreta #1 javierreta
Han dejado crecer electoralmente a los golpistas al mismo tiempo que los seguidores de Lula pasan al desánimo y desencanto.
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powernergia #3 powernergia
Su hijo ganará las elecciones y al día siguiente saldrá a la calle.
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menéame