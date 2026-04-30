Congreso de Brasil aprueba ley que reduce condena de Bolsonaro

El Congreso Nacional de Brasil derribó este jueves el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un proyecto de ley que beneficia al ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y al resto de condenados por intento de golpe de Estado. Según la actual norma legal, el líder ultraderechista sólo podría pasar a régimen semiabierto en 2033. Sin embargo, diversos especialistas estiman que, si la nueva ley entra en vigor, el expresidente puede cambiar de régimen en un plazo de entre dos y cuatro años.