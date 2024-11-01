El Congreso aprueba el plan anticrisis por la guerra de Irán con el ‘sí’ de Junts y la abstención del PP

El decreto moviliza más de 5.000 millones de euros e incluye rebajas fiscales en energía y ayudas directas a sectores afectados. l Pleno del Congreso ha convalidado esta tarde el real decreto ley de medidas anticrisis impulsado por el Gobierno para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio. La norma ha salido adelante con el respaldo de Junts y la abstención del Partido Popular, y será tramitada como proyecto de ley. El texto ha obtenido 175 votos a favor, 33 en contra —correspondientes a Vox— y 141 abstenciones, entre ellas las d