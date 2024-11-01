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El Congreso aprueba el plan anticrisis por la guerra de Irán con el ‘sí’ de Junts y la abstención del PP

El Congreso aprueba el plan anticrisis por la guerra de Irán con el ‘sí’ de Junts y la abstención del PP

El decreto moviliza más de 5.000 millones de euros e incluye rebajas fiscales en energía y ayudas directas a sectores afectados. l Pleno del Congreso ha convalidado esta tarde el real decreto ley de medidas anticrisis impulsado por el Gobierno para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio. La norma ha salido adelante con el respaldo de Junts y la abstención del Partido Popular, y será tramitada como proyecto de ley. El texto ha obtenido 175 votos a favor, 33 en contra —correspondientes a Vox— y 141 abstenciones, entre ellas las d

| etiquetas: ayudas guerra iran , plan anticrisis
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2 comentarios
4 1 0 K 61 politica
#1 Onaj
Bien por Junts por conseguir que se añada la adaptación española a la normativa 2020/285 por la cual los autónomos que facturen menos de 85000 euros al año puedan hacer facturas sin IVA y así quitarse burocracia.

¡Seis años han tardado! Joder.
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aupaatu #2 aupaatu *
Bandera ,Patria de señoritos, toreros banderilleros y picadores,Cacerias de postureo,servicio militar obligatorio, racistas con los pobres, homofobos, compañeros ideológicos y valedores de pederastas y genocidas.....
Es normal que con este programa político ,la banda criminal Popular los elija como compañeros de gobierno en sus comunidades, dada su afinidad ideologica y visión de futuro.
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menéame