Congresistas republicanos y AOC usan la misma estrategia usada con el caso Epstein para forzar una votación para prohibir el trading de acciones a congresistas: «El infierno se ha congelado» [Ing]  

Un grupo de demócratas y republicanos renegados de la Cámara de Representantes utilizó el mismo truco procedimental que emplearon para forzar una votación para hacer públicos los archivos de Jeffrey Epstein con el fin de conseguir una votación sobre una medida para prohibir a los miembros del Congreso negociar con acciones. La representante Anna Paulina Luna (republicana por Florida) presentó su petición de descargo para forzar la votación de su legislación, una propuesta que ha sido apoyada por un inesperado grupo de miembros que van desde…