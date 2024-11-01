edición general
Congresistas republicanos y AOC usan la misma estrategia usada con el caso Epstein para forzar una votación para prohibir el trading de acciones a congresistas: «El infierno se ha congelado» [Ing]

Un grupo de demócratas y republicanos renegados de la Cámara de Representantes utilizó el mismo truco procedimental que emplearon para forzar una votación para hacer públicos los archivos de Jeffrey Epstein con el fin de conseguir una votación sobre una medida para prohibir a los miembros del Congreso negociar con acciones. La representante Anna Paulina Luna (republicana por Florida) presentó su petición de descargo para forzar la votación de su legislación, una propuesta que ha sido apoyada por un inesperado grupo de miembros que van desde…

Findeton #1 Findeton
Es un canteo que los congresistas puedan hacer trading de acciones cuando las leyes que aprueban pueden afectar a dichas empresas significativamente.
sorrillo #2 sorrillo *
#1 Es cierto. Pero no es menos cierto que el dinero se desvanece si no se invierte, así que deberían dejarles la puerta abierta a que puedan invertir en algo, ni que fuera en índices.

Sería interesante cual es la situación en España respecto a las obligaciones de los diputados en cuanto a inversión e información pública al respecto.
Findeton #3 Findeton
#2 Estoy de acuerdo, deberían poder invertir en índices y quizás fondos que no controlaran ellos.
themarquesito #4 themarquesito
#1 Por eso Nancy Pelosi fue durante dos décadas y media la trader más exitosa de EE.UU, con muchísima diferencia.
