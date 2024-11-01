edición general
20 meneos
24 clics
Congresista Pramila Jayapal acusa al Departamento de Justicia de "espiar" su historial de búsqueda de los archivos sin censura de Jeffrey Epstein [ENG]

Congresista Pramila Jayapal acusa al Departamento de Justicia de "espiar" su historial de búsqueda de los archivos sin censura de Jeffrey Epstein [ENG]

"Es totalmente inapropiado y contrario a la separación de poderes que el Departamento de Justicia nos vigile mientras buscamos en los archivos de Epstein," dijo Jayapal en un post en X. "Bondi se presentó hoy con un libro de críticas que contenía un impreso con el historial de búsqueda de exactamente qué emails busqué. Es escandaloso y pienso poner fin a este espionaje sobre miembros de la Cámara".

| etiquetas: pam bondi , pramila jayapal , jeffrey epstein , historial de búsqueda
16 4 0 K 156 EEUU
7 comentarios
16 4 0 K 156 EEUU
themarquesito #1 themarquesito *
Aquí el papel en el que Bondi llevaba impreso el historial de búsqueda de Jayapal en los archivos de Epstein.
@Grahml Pam Bondi siempre se supera  media
4 K 80
#5 Grahml
#1 Trump no va a durar tanto como para que esta trastornada se libre de la cárcel por los delitos que está cometiendo.

Las respuestas ayer de esta petarda, eludiendo si va a abrir alguna investigación por las más de 1000 víctimas de Epstein, eran básicamente que teníamos que rendir pleitesía al amo y señor por haber conseguido que el DOW (Jones) llegara a 50.000 puntos. :shit:

Así anda el nivel entre los MAGA estos.
1 K 40
#7 Grahml
#1 Lo más llamativo es que aún no sabemos quién era el que informaba sobre la "nueva brasileña recién llegada, sexy y linda de 19 años."

Eso sí que lo ocultan.
0 K 20
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Madre mía como está Corea del Norte.
1 K 33
maspipinobreve #3 maspipinobreve
#2 Querrás decir Corea del Norte del Este.
0 K 7
#4 chocoleches
"This isn't a game. In the Senate you brought something with you called a burn book, a binder of smears to attack members personally for doing the people's work of oversight. Please, set the burn book aside and answer questions"
1 K 31
#6 concentrado
Les está quedando el cambio de nombre en los USA: Departamento de Guerra, Departamento de Insalubridad, Departamento de Injusticia, Departamento de Incultura......
0 K 20

menéame