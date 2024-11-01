Congresista Pramila Jayapal acusa al Departamento de Justicia de "espiar" su historial de búsqueda de los archivos sin censura de Jeffrey Epstein [ENG]

"Es totalmente inapropiado y contrario a la separación de poderes que el Departamento de Justicia nos vigile mientras buscamos en los archivos de Epstein," dijo Jayapal en un post en X. "Bondi se presentó hoy con un libro de críticas que contenía un impreso con el historial de búsqueda de exactamente qué emails busqué. Es escandaloso y pienso poner fin a este espionaje sobre miembros de la Cámara".
@Grahml Pam Bondi siempre se supera
Las respuestas ayer de esta petarda, eludiendo si va a abrir alguna investigación por las más de 1000 víctimas de Epstein, eran básicamente que teníamos que rendir pleitesía al amo y señor por haber conseguido que el DOW (Jones) llegara a 50.000 puntos.
Así anda el nivel entre los MAGA estos.
Eso sí que lo ocultan.