El congresista Byron Donalds denuncia el auge de la “derecha woke” en un discurso en Miami. (Eng)

“Desde el asesinato de Charlie Kirk, existe una tensión en la derecha; la llaman la ‘derecha woke’”, dijo el congresista Donalds el martes. “Hay una corriente que ahora dice: ‘No solo no a la inmigración ilegal, sino tampoco a la legal’”. Sus comentarios durante la cena anual del Día de Lincoln del Partido Republicano de Miami-Dade se produjeron un día después de que James Fishback, de 30 años, inversor y fundador de torneos de debate, relativamente desconocido pero con gran presencia en internet, anunciara su candidatura a la gobernación
La línea está muy claramente definida como dice #1.
Hay un sector de MAGA que, directamente, critica el genocidio perpetrado por los sionistas. Para el resto, a sueldo del lobbie sionista, esos son la "derecha woke".
El hecho de que que no lo mencionen indica que el artículo no tiene sentido.
Quieren atacar a Trump pero soslayar la causa profunda.
No sea que los sectores antigenocidas yankis se unan...
