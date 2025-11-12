edición general
El congresista Byron Donalds denuncia el auge de la “derecha woke” en un discurso en Miami. (Eng)

“Desde el asesinato de Charlie Kirk, existe una tensión en la derecha; la llaman la ‘derecha woke’”, dijo el congresista Donalds el martes. “Hay una corriente que ahora dice: ‘No solo no a la inmigración ilegal, sino tampoco a la legal’”. Sus comentarios durante la cena anual del Día de Lincoln del Partido Republicano de Miami-Dade se produjeron un día después de que James Fishback, de 30 años, inversor y fundador de torneos de debate, relativamente desconocido pero con gran presencia en internet, anunciara su candidatura a la gobernación

La empanada mental del facherío es impresionante. Entre wokes, peronistas, comunistas, antifascistas ... no se enteran de una.
#2 De empanada mental nada. El artículo es una basura.

La línea está muy claramente definida como dice #1.

Hay un sector de MAGA que, directamente, critica el genocidio perpetrado por los sionistas. Para el resto, a sueldo del lobbie sionista, esos son la "derecha woke".

El hecho de que que no lo mencionen indica que el artículo no tiene sentido.
#3 lo que pasa es que no sé si lo critican por el genocidio que está mal, o por otros temas de la extrema derecha
#4 Es el genocidio. Sencillamente la prensa antitrump demócrata no entra al fondo del asunto nunca, porque el partido democráta yanki, en su mayoría, también son pro genocidas.
Quieren atacar a Trump pero soslayar la causa profunda.

No sea que los sectores antigenocidas yankis se unan...
Tucker Carlson pertenece a esa derecha woke por criticar a Israel
www.meneame.net/story/faccion-antiisraeli-proirani-derecha-perdio-trum
"La derechita cobarde"! Hay buen feedback y flujo de ideas entre las ultraderechas atlánticas y atlantistas. :hug:
