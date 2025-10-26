edición general
El conflicto con el "ganadero okupa" se enquista en Molezuelas: "Las vacas ya andan por el pueblo por las noches"

Las vacas han comenzado a entrar al pueblo por las noches e invaden la carretera ZA-111, la que va a Rionegro del Puente desde Molezuelas de la Carballeda (Zamora).

loborojo #1 loborojo
Increíble como al dueño de una casa y una explotación se le añade el epíteto 'ocupa' por usar los terrenos comunales.
