El conflicto con el "ganadero okupa" se enquista en Molezuelas: "Las vacas ya andan por el pueblo por las noches"
Las vacas han comenzado a entrar al pueblo por las noches e invaden la carretera ZA-111, la que va a Rionegro del Puente desde Molezuelas de la Carballeda (Zamora).
|
etiquetas:
:
ganadero okupa
,
zamora
,
vacas
relacionadas
#1
loborojo
Increíble como al dueño de una casa y una explotación se le añade el epíteto 'ocupa' por usar los terrenos comunales.
