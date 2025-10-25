edición general
Confirmado por Microsoft: uno de los elementos más recordados de Word, Clippy, vuelve con otro nombre y con emociones reales

El asistente Mico combina una apariencia más cuidada con gestos expresivos y voz natural, diseñado para acompañar al usuario durante las conversaciones en Copilot y responder con emociones reconocibles.

Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
Clippy podria convertirse en Skynet
Gry #6 Gry
#5 Aquel que domine los Power Point que usan en el Pentágono para comunicarse dominará el Mundo.
skaworld #4 skaworld *
"con emociones reales"

Me parece muy cruel que rescaten a Clippy y lo programen para sentir verguenza y vivir una vida llena de dolor. Pero es necesario
#12 Setis
#4 Emociones tan reales como las que sienten las multinacionales por tí cuando dicen "queremos ayudarte".
senfet #2 senfet
Cuando murió Clippy, Menéame no le respetó ni muerto:

Clippy ha muerto (1997-2007)
www.meneame.net/story/clippy-ha-muerto-1997-2007
#11 Setis
#2 Fue creado sin necesidad, se puso delante del usuario sin razón y estorbó el trabajo diario.

Justo como el Mico este.

Lo raro es que no lo hayan llamado "Copilot copilot copilot copilot Micopilot copilot copilot".
Furiano.46 #1 Furiano.46
Es como Paco león, siempre será Luisma. Clippy siempre será Clippy
#7 solojavi
¿Y cuántos recursos va a consumir el nuevo chupiespía?
woody_alien #3 woody_alien
A ver, el clip era horrible sí, pero esto del moco flotante que habla no acabo de verlo.
senfet #8 senfet
Video oficial de Microsoft:

Say hello to Mico | Copilot
m.youtube.com/watch?v=YDk96R_68aA
#9 Gucaim
le doy menos tiempo de vida que a clippy
#10 MADMax2
Jo.... remakes de las películas, remakes de las canciones .. y ahora remake de esto ...

Al final vendrán los zombies como remakes nuestros
