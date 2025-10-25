El asistente Mico combina una apariencia más cuidada con gestos expresivos y voz natural, diseñado para acompañar al usuario durante las conversaciones en Copilot y responder con emociones reconocibles.
| etiquetas: mico , word , clippy , clipo , copiloto , microsoft
Me parece muy cruel que rescaten a Clippy y lo programen para sentir verguenza y vivir una vida llena de dolor. Pero es necesario
Clippy ha muerto (1997-2007)
www.meneame.net/story/clippy-ha-muerto-1997-2007
Justo como el Mico este.
Lo raro es que no lo hayan llamado "Copilot copilot copilot copilot Micopilot copilot copilot".
Say hello to Mico | Copilot
m.youtube.com/watch?v=YDk96R_68aA
Al final vendrán los zombies como remakes nuestros