Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: quién decide sobre el encendido de la calefacción central

La normativa es clara con respecto a quienes pueden decidir en una comunidad de vecinas sobre la fecha de encendido de la calefacción central.

2 comentarios
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
consejo que pilleis una manta zamorana...que como estan las cosas, para que la influencer vecina del 3º quiera grabar tik tok en casa en bragas todo el dia...
#2 imaginateca
#teahorrounclick: se vota en junta de vecinos y si un 25% decide que se enciende, se enciende. FIN.
Sorpresa total, vamos.
