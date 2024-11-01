edición general
Confirmado: el cambio climático intensificó las últimas lluvias torrenciales en Galicia

Tras unos pocos días de tregua, las lluvias regresaron a Galicia este miércoles, en un comienzo de año en el que sobran los dedos de las manos para contar los días sin precipitaciones en Galicia. La sucesión de borrascas (Goretti, Harry, Ingrid, Leonardo, Marta, Nils u Oriana), su persistencia y la intensidad del agua caída provocaron en las primeras semanas de este 2026 una “situación extraordinaria”, según destacó la Xunta. Los valores de precipitación media en enero duplicaron los habituales en este período y Meteogalicia tuvo

Ya sólo queda saber a qué se deben las lluvias torrenciales en el resto de la Península.
