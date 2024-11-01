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Confirmado: el Ayuntamiento de Madrid garantiza que devolverá la tasa de basuras (aunque no en todos los casos)
El Ayuntamiento ya ha avanzado que cumplirá “estrictamente” la sentencia y devolverá el dinero solo a quienes presentaron un recurso o reclamación antes.
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:
madrid
,
tasa de basuras
,
devolución
,
reclamación
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#3
cenutrios_unidos
Aquí es donde entra en juego la “letra pequeña” de la que habla Almeida. La Ley de Haciendas Locales permite que, ante una tasa anulada, el Ayuntamiento devuelva lo cobrado a todos los contribuyentes o solo a quienes hubieran recurrido en su momento, y el TSJM ha optado por la segunda interpretación. Eso significa que no habrá una devolución automática y generalizada, y que el Ayuntamiento se limitará a reembolsar el dinero a quienes ya tenían un procedimiento administrativo abierto contra la tasa
Esto es una puta tomadura de pelo. Si es ilegal lo es para todos. Y luego se preguntan por el descrédito de la justicia.
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#1
fremen11
Vaya una justicia de mierda, o sea la tasa es ilegal, pero si no la reclamaste te jodes y bailas.....
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#5
eldarel
#1
Digamos que se pasa un poco por el forro la ejecución de la sentencia.
Como cuando no pagan las pensiones de alimentos y te obligan a reclamar.
La sentencia es de nulidad. Si no te la reembolsan, hay que reclamarlo.
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#6
fremen11
#5
Creo que no es lo mismo, las pensiones de alimentos no son ilegales.
Si el Ayto ha cobrado de forma ilegal tiene que devolverte el dinero, si reclamas después de la sentencia, aquí no te lo devuelve si no lo reclamaste antes
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#7
eldarel
#6
A ver cómo explico mi opinión ciudadana y no experta...
En un divorcio, un juez dicta unas medidas, por ejemplo una pensión de alimentos. El que está obligado deja de pagar y quién lo recibía tiene que volver al juzgado a pedir la ejecución de la sentencia.
En el caso del Ayto, un juez ha dictado que la tasa era nula. Eso implica que debe devolverla a todos.
Si el Ayto no lo hace, hay que ir al juzgado y reclamar la devolución, porque la nulidad no discrimina por fechas.
En ambos casos se reclama la ejecución de una cosa ya juzgada y dictada.
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#4
pitercio
El carapolla de dedica ya oficialmente al timo.
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#2
PISTOTEL
tenemos lo que nos merecemos
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menéame
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Esto es una puta tomadura de pelo. Si es ilegal lo es para todos. Y luego se preguntan por el descrédito de la justicia.
Como cuando no pagan las pensiones de alimentos y te obligan a reclamar.
La sentencia es de nulidad. Si no te la reembolsan, hay que reclamarlo.
Si el Ayto ha cobrado de forma ilegal tiene que devolverte el dinero, si reclamas después de la sentencia, aquí no te lo devuelve si no lo reclamaste antes
En un divorcio, un juez dicta unas medidas, por ejemplo una pensión de alimentos. El que está obligado deja de pagar y quién lo recibía tiene que volver al juzgado a pedir la ejecución de la sentencia.
En el caso del Ayto, un juez ha dictado que la tasa era nula. Eso implica que debe devolverla a todos.
Si el Ayto no lo hace, hay que ir al juzgado y reclamar la devolución, porque la nulidad no discrimina por fechas.
En ambos casos se reclama la ejecución de una cosa ya juzgada y dictada.