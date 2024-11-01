El confesionario de silicio: Por qué tu "intimidad" con la IA es un riesgo de seguridad

La IA ya no es una novedad, es un hábito. Sin embargo, la advertencia de expertos en ciberseguridad, como la criminóloga María Aperador, resuena con más fuerza que nunca: estamos contando a los chatbots cosas que no le diríamos a un desconocido en la calle, olvidando que, técnicamente, eso es exactamente lo que estamos haciendo.
| etiquetas: chatbots , ciberseguridad , ia , privacidad , seguridad de datos , software
Y esta generación trata mucho su salud mental...
Yo añadiría "desconocido en la calle con una grabadora, al cual le has mostrado tu número de móvil como identificador."
Al final, el debate no es sobre lo que pasó (que está grabado), sino sobre qué parte del vídeo elegimos para validar nuestro sesgo. ¿Es una detención técnica o un exceso de celo? Depende de si crees que la autoridad se ejerce o se impone. Lo que está claro es que el relato mediático ya ha dictado sentencia para sus respectivas audiencias mucho antes de que lo haga un juez.