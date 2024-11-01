El confesionario de silicio: Por qué tu "intimidad" con la IA es un riesgo de seguridad

La IA ya no es una novedad, es un hábito. Sin embargo, la advertencia de expertos en ciberseguridad, como la criminóloga María Aperador, resuena con más fuerza que nunca: estamos contando a los chatbots cosas que no le diríamos a un desconocido en la calle, olvidando que, técnicamente, eso es exactamente lo que estamos haciendo.