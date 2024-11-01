edición general
7 meneos
21 clics
El confesionario de silicio: Por qué tu "intimidad" con la IA es un riesgo de seguridad

El confesionario de silicio: Por qué tu "intimidad" con la IA es un riesgo de seguridad

La IA ya no es una novedad, es un hábito. Sin embargo, la advertencia de expertos en ciberseguridad, como la criminóloga María Aperador, resuena con más fuerza que nunca: estamos contando a los chatbots cosas que no le diríamos a un desconocido en la calle, olvidando que, técnicamente, eso es exactamente lo que estamos haciendo.

| etiquetas: chatbots , ciberseguridad , ia , privacidad , seguridad de datos , software
6 1 0 K 67 tecnología
8 comentarios
6 1 0 K 67 tecnología
#2 tropezon *
Los niños y jóvenes han empezado a usar la IA para tratar su salud mental.

Y esta generación trata mucho su salud mental...
0 K 20
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Cualquier cosa que sea en la nube y ponga intimidad es que es subnormal perdido.
0 K 15
#6 covacho
"estamos contando a los chatbots cosas que no le diríamos a un desconocido en la calle"
Yo añadiría "desconocido en la calle con una grabadora, al cual le has mostrado tu número de móvil como identificador."
0 K 10
Cuñado #5 Cuñado
#4 El mejor acento, el de Madriz.
0 K 9
Cuñado #3 Cuñado
¿Er zilicio no eh ezo con lo que ze mortifican loh del Opuh Dei?
0 K 9
#4 prevenio
#3 si haces el chiste con acento de Madriz hace más gracia
0 K 7
lgm1976 #7 lgm1976
Resulta curioso que en una era con cámaras en cada esquina, sigamos teniendo versiones tan irreconciliables. Lo que para unos es "violencia policial racial" [06:56], para otros es simplemente el procedimiento estándar ante alguien que se resiste a una identificación tras un aviso de robo [01:26].

Al final, el debate no es sobre lo que pasó (que está grabado), sino sobre qué parte del vídeo elegimos para validar nuestro sesgo. ¿Es una detención técnica o un exceso de celo? Depende de si crees que la autoridad se ejerce o se impone. Lo que está claro es que el relato mediático ya ha dictado sentencia para sus respectivas audiencias mucho antes de que lo haga un juez.
0 K 7
#8 MADMax2
#7 creo que te has liado ...
0 K 8

menéame