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Conferencia en Santa Marta: 45 países se reúnen por primera vez para debatir cómo salir del petróleo, gas y carbón

En medio de una crisis en torno al combustible a nivel mundial por guerras y conflictos y ante una dependencia global por el petróleo, el gas y el carbón, representantes de 45 países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para pensar cómo abandonar los fósiles de forma justa y basada en evidencia. Se trata de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se realizará entre el 24 y el 29 de abril, cuando se reunirán por un lado ministros, representantes de gobiernos y portavoces...

| etiquetas: santa marta , petróleo , gas , carbón , cambio climático , energía
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5 comentarios
5 2 0 K 63 actualidad
Ishkar #1 Ishkar
Irónicamente va a hacer más por el cambio climático esta crisis que toda la evidencia científica. Pero en fin, no hay mal que por bien no venga supongo.
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Fedorito #2 Fedorito
#1 Esperemos que no sea ya muy tarde.
1 K 30
#3 hackerman
Buen sitio santa marta porque salvo un milagro de los fósiles no se sale salvo colapso :-)
1 K 19
#5 hackerman
#4 ni santa....
0 K 8

menéame