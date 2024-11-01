Conferencia en Santa Marta: 45 países se reúnen por primera vez para debatir cómo salir del petróleo, gas y carbón

En medio de una crisis en torno al combustible a nivel mundial por guerras y conflictos y ante una dependencia global por el petróleo, el gas y el carbón, representantes de 45 países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para pensar cómo abandonar los fósiles de forma justa y basada en evidencia. Se trata de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se realizará entre el 24 y el 29 de abril, cuando se reunirán por un lado ministros, representantes de gobiernos y portavoces...