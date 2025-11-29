Conferencia Ministerial de la ESA 2025: el primer europeo en viajar a la Luna será un alemán

A finales de noviembre se celebró en Bremen, Alemania, la Conferencia Ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA). El acuerdo más importante de la cumbre fue, sin duda, el incremento del presupuesto de la agencia hasta alcanzar los 22 mil millones de euros (22 067 millones, para ser precisos) para los próximos tres años, una cifra récord casi idéntica a la propuesta por la propia agencia, que era de 22 254 millones de euros, un incremento significativo con respecto a los 16 900 millones de la anterior Conferencia Ministerial de 2022.