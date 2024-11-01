Un conductor ebrio embiste una decoración navideña y huye con el coche destrozado en Vélez-Málaga  

Un hombre de 53 años, residente en el municipio, perdió el control de su Renault Clio blanco y arrolló la instalación luminosa navideña situada en el centro de la rotonda. Lejos de detenerse tras el impacto, el conductor optó por continuar la marcha pese al lamentable estado del automóvil, que circulaba con las ruedas destrozadas y expulsando humo desde el capó. Durante su fuga, el turismo también causó daños en varios coches aparcados. Al someterse a la prueba de alcoholemia, el conductor registró una tasa que casi cuadruplicaba el máximo...