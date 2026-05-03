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Las condiciones que impone ArcelorMittal para abordar el proyecto de la acería eléctrica de Avilés, clave para futuro de la siderurgia en Asturias

Las condiciones que impone ArcelorMittal para abordar el proyecto de la acería eléctrica de Avilés, clave para futuro de la siderurgia en Asturias

Este punto lo tiene superado el proyecto de Avilés porque ese marco para la siderurgia es el europeo, que se ha mejorado con los acuerdos de aprobación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) y del recorte en un 47% de las cuotas de importaciones de acero libres de aranceles y el incremento del 25 al 50% en el gravamen para el resto.

| etiquetas: arcelor mittal , ayuda , asturias , acero , aviles
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6 comentarios
6 2 0 K 90 actualidad
Gry #1 Gry
A este paso va a pasar lo mismo que con baterías y coches eléctricos, China está invirtiendo muy fuerte en la producción de acero libre de CO2 y se mueven muy rápido. Eso les va a permitir saltarse los aranceles ligados a las emisiones de CO2 que hay para su importación.
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Y como le está quitando China el CO2 al acero si cada vez usa más carbón, gas y fuel.

¿Con la magia de hablar sólo de la parte de arriba de esta tabla y ocultar el incremento de la parte de abajo?
Una cosa es la retórica y otra cosa es la realidad.  media
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Fumanchu #5 Fumanchu
#2 Tienes razón pero si las acerias dejan de lado los altos hornos y se pasan al arco eléctrico la cantidad de partículas contaminantes netas que se echan a la atmósfera es menor aunque la electricidad venga de fuentes sucias.
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placeres #6 placeres
#2 Si hablamos del acero unicamente, China esta reduciendo el carbón en las acerías, eso parece ser una realidad dentro del sector... Simplemente esta dejando de producir acero de alto consumo y bajo valor añadido (acero para construcción o simples chapas) aparte que esta actualizando sus altos hornos a arco eléctrico en vez de carbón. por lo que sí deberían estar bajando el CO2 total.
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placeres #3 placeres
"....47% de las cuotas de importaciones de acero libres de aranceles y el incremento del 25 al 50% en el gravamen para el resto. .."
Entiendo que el Acero será más caro, no hablemos que la inversión Francesa subvencionada al 50% por fondos publicos, curioso pero eso sí Europa es "honesta" y permite a los actores competir no como la malvada china.

Un detalle más, no estaba ya china ¿reduciendo la exportación de acero de bajo valor añadido?


..Lo del mercado de emisiones es una de las peores cosas que solo un burócrata pudo imaginarse, y la cantidad de cabriolas que hacen para que parezca que cumplen.
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ChukNorris #4 ChukNorris
Cuando eso ocurra les pondran otros aranceles.
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menéame