Las condiciones que impone ArcelorMittal para abordar el proyecto de la acería eléctrica de Avilés, clave para futuro de la siderurgia en Asturias

Este punto lo tiene superado el proyecto de Avilés porque ese marco para la siderurgia es el europeo, que se ha mejorado con los acuerdos de aprobación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) y del recorte en un 47% de las cuotas de importaciones de acero libres de aranceles y el incremento del 25 al 50% en el gravamen para el resto.