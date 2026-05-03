Las condiciones que impone ArcelorMittal para abordar el proyecto de la acería eléctrica de Avilés, clave para futuro de la siderurgia en Asturias

Este punto lo tiene superado el proyecto de Avilés porque ese marco para la siderurgia es el europeo, que se ha mejorado con los acuerdos de aprobación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) y del recorte en un 47% de las cuotas de importaciones de acero libres de aranceles y el incremento del 25 al 50% en el gravamen para el resto.
| etiquetas: arcelor mittal , ayuda , asturias , acero , aviles
¿Con la magia de hablar sólo de la parte de arriba de esta tabla y ocultar el incremento de la parte de abajo?
Una cosa es la retórica y otra cosa es la realidad.
Entiendo que el Acero será más caro, no hablemos que la inversión Francesa subvencionada al 50% por fondos publicos, curioso pero eso sí Europa es "honesta" y permite a los actores competir no como la malvada china.
Un detalle más, no estaba ya china ¿reduciendo la exportación de acero de bajo valor añadido?
..Lo del mercado de emisiones es una de las peores cosas que solo un burócrata pudo imaginarse, y la cantidad de cabriolas que hacen para que parezca que cumplen.