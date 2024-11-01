Condenan a siete años de prisión a un policía de Colombia que provocó una lesión ocular a una universitaria

La Justicia de Colombia ha condenado este lunes a un agente policial de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) a siete años de prisión, tras declararlo culpable de provocar una grave lesión ocular a una joven universitaria, en el marco de las protestas de 2021 contra la propuesta de reforma fiscal del entonces presidente Iván Duque. El policía Núñez Zabaleta, "identificado a través de su placa y de los registros del arma asignada", fue quien disparó un proyectil de goma contra la joven universitaria que regresaba a su casa ...