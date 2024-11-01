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Condenan a siete años de prisión a un policía de Colombia que provocó una lesión ocular a una universitaria

Condenan a siete años de prisión a un policía de Colombia que provocó una lesión ocular a una universitaria

La Justicia de Colombia ha condenado este lunes a un agente policial de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) a siete años de prisión, tras declararlo culpable de provocar una grave lesión ocular a una joven universitaria, en el marco de las protestas de 2021 contra la propuesta de reforma fiscal del entonces presidente Iván Duque. El policía Núñez Zabaleta, "identificado a través de su placa y de los registros del arma asignada", fue quien disparó un proyectil de goma contra la joven universitaria que regresaba a su casa ...

| etiquetas: condena , años de prisión , policía , colombia , lesión ocular
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3 comentarios
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cocolisto #1 cocolisto
Jueces colombianos 1,jueces españoles 0.
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Fedorito #2 Fedorito
#1 Arregla tu el titular anda.
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cocolisto #3 cocolisto
#2 Era un corta pega, así que corregido.,:-)
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menéame