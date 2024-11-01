edición general
Condenan por delito de odio a un hombre que insultó y vejó a una mujer transexual que fue a una misa de Falange en Almería

El tribunal da cuenta de la actitud “muy agresiva” del acusado, que escupió a la víctima en la cara y gritó expresiones como “fuera travelos de la Falange” o “¿qué hace un travelo en la Falange?” con intención de “humillarla, menospreciarla y lesionar su dignidad” debido a su condición de transexual. En voz alta también le espetaba junto a su acompañante expresiones como “¿qué haces en misa, cómo se te ocurre entrar en una iglesia?”, “¿no te da vergüenza ir por ahí con esa pinta?” o “¿cómo puede haber maricones en un partido católico?”

#3 Nastar
Hay que ser gilipollas para, siendo transexual, ir a una misa de la falange

Si es que parece el chiste del negro nazi
4
#4 EpifaníaLópez
#3 Igual fue a que alguien le diga algo para no responder y denunciar e ir poco a poco consiguiendo que cada facha acabe pagándole pasta. Es una batalla lenta y silenciosa pero constante.
0
#6 Nastar
#4 un plan sin fisuras si puedes aguantar el desgaste que conlleva
0
#9 Cabre13
#3 Mucha risa pero por moverme en ciertos círculos de farándula y escenarios he visto a varias personas que encajan en un perfil muy concreto de "me encanta todo lo tradicional y conservador de españa, sobre todo las mantillas y las folclóricas, por eso soy transformista".
Religiosos, anticomunistas, clasistas, racistas... Todo el pack del fachilla típico pero mezclado con ser amanerado y en ocasiones abiertamente homosexual.
1
#2 Jakeukalane
¿y no deberían prohibir Falange?
1
#5 Supercinexin
#2 No. Eso sería fascismo, propio de una auténtica dictadura, peor que los nazis.
1
#7 Jakeukalane
#5 supongo que /s. Pero no es gracioso.
0
#10 sotillo
#5 Hay que tener en cuenta que nunca fueron juzgados por los cientos de miles de asesinados y por lo tanto son inocentes, esto es el poder del fascismo y ojo que en cuanto tengan oportunidad vuelven
1
#11 Sadalsuud
#10 ¡Grande el Perich!  media
0
#1 Torrezzno
Consecuente con sus ideas xD
0
#8 Yonicogiosufusil28
Que vayan los meconios, que seguro que les reciben con los brazos abiertos.
0

