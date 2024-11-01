Condenan por delito de odio a un hombre que insultó y vejó a una mujer transexual que fue a una misa de Falange en Almería

El tribunal da cuenta de la actitud “muy agresiva” del acusado, que escupió a la víctima en la cara y gritó expresiones como “fuera travelos de la Falange” o “¿qué hace un travelo en la Falange?” con intención de “humillarla, menospreciarla y lesionar su dignidad” debido a su condición de transexual. En voz alta también le espetaba junto a su acompañante expresiones como “¿qué haces en misa, cómo se te ocurre entrar en una iglesia?”, “¿no te da vergüenza ir por ahí con esa pinta?” o “¿cómo puede haber maricones en un partido católico?”