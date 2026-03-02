edición general
Condenan a 13 meses de prisión a un mosso d’esquadra por robar un iPhone y unos auriculares inalámbricos a un hombre que estaba muerto en la calle

Condenan a 13 meses de prisión a un mosso d’esquadra por robar un iPhone y unos auriculares inalámbricos a un hombre que estaba muerto en la calle

El fallo no se sostiene en una sola prueba contundente, sino en el “valor integrado” de una serie de pruebas indiciarias: análisis de posicionamiento de los dispositivos, trayectos policiales, cambios en documentos oficiales y ubicaciones aportadas por aplicaciones de Apple

#4 tpm1
- Miserable por robar a un muerto
- Imbécil por, teniendo un trabajo fijo y con un buen sueldo, arriesgarse por un móvil
- Idiota por no saber que se le podía localizar por la ubicación en el móvil

Bueno, lo segundo no, que podrá seguir siendo policía, cuando una ley o sentencia seria le expulsaría para siempre de poder trabajar en un puesto de la administración.
jonolulu #1 jonolulu
El caso aislado de cada día
#2 woke
pensó: si está muerto para que lo quiere?



haber estudiao
PaulDurden #7 PaulDurden
Menudo hediondo comemierda...
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero *
Mas que condenarlo por robar algo ... lo tenían que condenar POR TONTO.

Un Iphone, algo que no deja rastro y es fácil de desbloquear.


Y también lo inhabilitan durante esos 13 meses ... por lo que es posible que después se reincorpore
Ankor #5 Ankor
Y esta es la clase de gente que protege a los catalanes.
#6 oscarcr80
Camarero!!

Una de medallitas y ascensos!!

Marchando!!
