Condenan a 13 meses de prisión a un mosso d’esquadra por robar un iPhone y unos auriculares inalámbricos a un hombre que estaba muerto en la calle

El fallo no se sostiene en una sola prueba contundente, sino en el “valor integrado” de una serie de pruebas indiciarias: análisis de posicionamiento de los dispositivos, trayectos policiales, cambios en documentos oficiales y ubicaciones aportadas por aplicaciones de Apple
| etiquetas: condenan , meses , prisión , mosso , desquadra , robar , iphone , auriculares
- Imbécil por, teniendo un trabajo fijo y con un buen sueldo, arriesgarse por un móvil
- Idiota por no saber que se le podía localizar por la ubicación en el móvil
Bueno, lo segundo no, que podrá seguir siendo policía, cuando una ley o sentencia seria le expulsaría para siempre de poder trabajar en un puesto de la administración.
haber estudiao
Un Iphone, algo que no deja rastro y es fácil de desbloquear.
Y también lo inhabilitan durante esos 13 meses ... por lo que es posible que después se reincorpore
Una de medallitas y ascensos!!
Marchando!!