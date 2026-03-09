Condenados a 73 años los ocho miembros de la 'manada francesa' por violar a una joven británica en Magaluf

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha condenado a 73 años de cárcel a los ocho miembros de la llamada 'manada francesa' -siete jóvenes franceses y un suizo- por la violación grupal de una joven británica en agosto de 2023 en Mallorca y difundir las imágenes en vídeo grabadas con sus teléfonos móviles.
Tan complicado es poner "penas entre 2 y 13 años"?
De los ocho procesados, tres de ellos han sido condenados a una pena máxima de 13 años de prisión y tres meses, 11 años por la agresión sexual y dos años y tres meses por un delito contra la intimidad. Otros dos han sido condenados a 11 años y tres meses, y uno a nueve años y tres meses de cárcel por estos mismos delitos. Mientras otro de los encausados ha sido condenado a seis años y tres meses por una agresión sexual sin penetración y el delito contra la intimidad. Mientras que los dos últimos han sido condenados a dos años y tres meses por la grabación y difusión del vídeo de la agresión sexual a la joven británica.
