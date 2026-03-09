edición general
9 meneos
34 clics
Condenados a 73 años los ocho miembros de la 'manada francesa' por violar a una joven británica en Magaluf

Condenados a 73 años los ocho miembros de la 'manada francesa' por violar a una joven británica en Magaluf

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha condenado a 73 años de cárcel a los ocho miembros de la llamada 'manada francesa' -siete jóvenes franceses y un suizo- por la violación grupal de una joven británica en agosto de 2023 en Mallorca y difundir las imágenes en vídeo grabadas con sus teléfonos móviles.

| etiquetas: baleares , manada francesa , violencia sexual
7 2 0 K 119 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 119 actualidad
wachington #1 wachington
Los titulares de las penas son una puta mierda.
Tan complicado es poner "penas entre 2 y 13 años"?


De los ocho procesados, tres de ellos han sido condenados a una pena máxima de 13 años de prisión y tres meses, 11 años por la agresión sexual y dos años y tres meses por un delito contra la intimidad. Otros dos han sido condenados a 11 años y tres meses, y uno a nueve años y tres meses de cárcel por estos mismos delitos. Mientras otro de los encausados ha sido condenado a seis años y tres meses por una agresión sexual sin penetración y el delito contra la intimidad. Mientras que los dos últimos han sido condenados a dos años y tres meses por la grabación y difusión del vídeo de la agresión sexual a la joven británica.
3 K 43
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¿Es qué nadie puede controlar las fronteras para que no se nos cuelen delincuentes extranjeros?

Vienen aquí, no trabajan y delinquen. Y encima, desde los gobiernos nos dicen que son necesarios para la economía...
1 K 25
riz #3 riz
Qué buena medida tener que consignar los 150000 euros de indemnización antes del juicio. La víctima de la manada de Pamplona hace un par de años solo había recibido 4000 de los 100000 euros con los que tenían que haberla indemnizado.
0 K 13

menéame