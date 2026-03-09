Condenados a 73 años los ocho miembros de la 'manada francesa' por violar a una joven británica en Magaluf

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha condenado a 73 años de cárcel a los ocho miembros de la llamada 'manada francesa' -siete jóvenes franceses y un suizo- por la violación grupal de una joven británica en agosto de 2023 en Mallorca y difundir las imágenes en vídeo grabadas con sus teléfonos móviles.