Condenado en Palma por matar con una escopeta de balines al perro de su vecino

Un octogenario ha sido condenado a veinte meses de prisión tras admitir ante la jueza que mató con una escopeta de balines al perro de un vecino. El procesado se ha declarado culpable de un delito de maltrato grave a animales domésticos. Tendrá que indemnizar con más de 10.000 euros por los gastos veterinarios y el daño moral ocasionado. Los hechos se remontan al 17 de junio de 2023, en Porreres. El varón, después de que el can molestase presuntamente a unas gallinas que tenía, disparó con una escopeta de balines al caniche Boo...
