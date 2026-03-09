Condenado a pagar 3.200 euros por un intento de agresión sexual en la Feria Taurina de Albacete

La víctima trabajaba en uno de los palcos del Ayuntamiento en la Plaza de Toros. El Juzgado de Lo Penal ha condenado a pagar más de 3.000 euros al hombre que intentó agredir sexualmente a una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete en la Plaza de Toros, durante la Feria Taurina.
Sois la puta crema. Luego el pirao por tres ostias doce años y alguno pedía más. La sociedad se va a la mierda. Ensañamiento con los robagallinas y los hijos de puta se van de rositas.