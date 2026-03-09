edición general
Condenado a pagar 3.200 euros por un intento de agresión sexual en la Feria Taurina de Albacete

La víctima trabajaba en uno de los palcos del Ayuntamiento en la Plaza de Toros. El Juzgado de Lo Penal ha condenado a pagar más de 3.000 euros al hombre que intentó agredir sexualmente a una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete en la Plaza de Toros, durante la Feria Taurina.

#4 Toponotomalasuerte *
#3 es su puto jefe.... Te parece normal 3200 euros joderle la vida a una persona? Y la que cambia de curro o aguanta las mierdas será ella, claro.
Sois la puta crema. Luego el pirao por tres ostias doce años y alguno pedía más. La sociedad se va a la mierda. Ensañamiento con los robagallinas y los hijos de puta se van de rositas.
#1 Toponotomalasuerte
La proporcionalidad en este país brilla por su ausencia. A ver donde están los que veían bien. El otro día los 12 años por tres ostias a un médico.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#1 No está bien claro, y merecida la multa, pero que "agredir sexualmente" fue intentar darle un beso. Tampoco creo que sea proporcional meterle en la cárcel.
MateriaNegra #2 MateriaNegra
Creo que le han aplicado la eximente de ser "muy español y torero". Chusma.
