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Condenado un chico de un centro de menores por violar a una compañera de 15 años a punta de navaja en los Sanfermines de 2023
El condenado, además de la agresión, amenazó durante varios días después a la víctima para que no contara nada de lo sucedido
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#1
tusitala
13 años y 6 meses de cárcel que no cumplirá íntegros. Y saldrá a la calle con veintipico años aunque no sea capaz de tener empatía ni compasión por una persona a la que conoce íntimamente.
Debería estar sometido a un control psicológico para poder salir de la cárcel
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Debería estar sometido a un control psicológico para poder salir de la cárcel