Condenado en Castellón a 10 años de prisión por rociar con gasolina a su expareja y prenderle fuego
La sala de la Audiencia Provincial de Castellón lo considera autor de asesinato en grado de tentativa, entre otros delitos
etiquetas
audiencia provincial castellón
intento de asesinato
