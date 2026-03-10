edición general
5 meneos
33 clics
Condenado a un año de prisión un auxiliar de enfermería por una agresión sexual a una paciente inconsciente en Palma

Condenado a un año de prisión un auxiliar de enfermería por una agresión sexual a una paciente inconsciente en Palma

El sanitario se aprovechó de que la víctima se encontraba bajo una intoxicación etílica para realizarle tocamientos en la vagina y en los pechos

| etiquetas: palma , agresión sexual , enfermería , paciente , inconsciente
4 1 0 K 49 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
kastanedowski #1 kastanedowski
Adivina que va a hacer en cuanto salga?...

El sistema es obsoleto, España no se adapta y luego tenemos cosas peores

Esta gente puede llegar a ser tu vecino
0 K 10
txutxo #2 txutxo
Este personaje no debería poder volver a ejercer la profesión de enfermero en su puta vida. Debería pagar una buena indemnización a la mujer, recibir una buena patada en los cojones y pasar a la sombra unos cuantos años.
0 K 7

menéame