El concepto del diablo es persa, no cristiano ni judío. Origen del bien y el mal

El zoroastrismo persa, fundado por Zoroastro hacia el siglo VII a.C., introdujo por primera vez en la historia el concepto de un dios del mal absoluto enfrentado a un dios del bien. Judíos, cristianos y musulmanes heredaron esa idea durante el cautiverio babilónico. El diablo, tal como lo conocemos hoy, nació en Persia.
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Centrándonos en el catolicismo, el cielo e infierno ha pasado un concepto binario, a una "distancia a Dios" (siendo la misma religión)