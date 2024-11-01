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El concepto del diablo es persa, no cristiano ni judío. Origen del bien y el mal

El concepto del diablo es persa, no cristiano ni judío. Origen del bien y el mal

El zoroastrismo persa, fundado por Zoroastro hacia el siglo VII a.C., introdujo por primera vez en la historia el concepto de un dios del mal absoluto enfrentado a un dios del bien. Judíos, cristianos y musulmanes heredaron esa idea durante el cautiverio babilónico. El diablo, tal como lo conocemos hoy, nació en Persia.

| etiquetas: historia , religión , zoroastrismo , diablo , judaísmo , cristianismo
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3 comentarios
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javibaz #1 javibaz
Yo diría que a él diablo no se le considera el dios del mal, sino un ángel caído.
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zordon #2 zordon
#1 a efectos prácticos es como un dios del mal independientemente de su origen.
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ombresaco #3 ombresaco *
#1 puedes heredar el concepto, pero reinterpretar ciertas cosas.

Centrándonos en el catolicismo, el cielo e infierno ha pasado un concepto binario, a una "distancia a Dios" (siendo la misma religión)
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menéame