Conan y el secreto del acero: Un final asombroso  

John Milius entregó al mundo un clásico del cine que ha crecido con el paso del tiempo. Conan The Barbarian es mucho más que un film de espada y brujería: es una obra llena de simbolismo, mitología y mensajes profundos. En la primera secuencia de la película, al pequeño Conan le plantean el famoso enigma del acero. Un acertijo que parece simple, pero que nunca se resuelve de forma explícita… hasta ahora. En este vídeo desvelamos por fin el verdadero significado del secreto del acero, qué representa realmente y cómo conecta con toda la película.