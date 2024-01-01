edición general
Con lo mínimo

Un estudio reciente de CCOO a partir de datos de la Agencia Tributaria refleja que la mitad de los casi 900.000 asalariados sevillanos apenas superaba en 2024 el salario mínimo, o incluso no lo alcanza

Mountains #3 Mountains
Pues que voten a la derecha que seguro que les suben el sueldo, y mejoran sus condiciones laborales.
#5 Eukherio
#3 O eso o quitan el salario mínimo para que después sus periódicos pueden decir. Ya nadie cobra el salario mínimo en España, gran victoria de Feijoo y Abascal.

Llevo ya un tiempo viendo a gente preocupada por el hecho de que tantas personas cobren el salario mínimo, no me extrañaría que con una campaña de desinformación fuerte consiguiesen bajar los sueldos en España y venderlo como una victoria.
#6 Nasser *
#3 Eso hacen, el masoquismo está de moda
#1 vGeeSiz *
Si, yo conozco unos cuantos, trabajadores de pymes y taxistas (que no dueños de taxi)

Cobran SMI + sobre con efectivo.
#4 sorecer
#1 Justo iba a entrar a eso.. Que el sobre tiene que estar muy extendido..
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
te cuento un secreto? este estudio lo ha hecho una organización que firma con la patronal "actualizaciones" de convenios con salarios que suben menos que la inflación! para qué? para que le subvencionemos luego hacer estudios como éste quejándose
