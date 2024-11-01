edición general
4 meneos
27 clics
La Comunidad de Madrid detecta una posible brecha de seguridad en los sensores de presión de los neumáticos

La Comunidad de Madrid ha alertado de una posible brecha de seguridad en los sistemas de detección de presión de los neumáticos después de que una investigación del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Networks concluyera que las señales que emiten pueden captarse con receptores baratos y discretos, permitiendo identificar vehículos y reconstruir rutinas de movimiento. La advertencia parte de una investigación de IMDEA Networks, que concluye que las señales emitidas por esos sensores pueden rastrearse con un simple receptor de radio,

| etiquetas: detectan , posible , brecha , seguridad , sensores , presión , neumaticos
3 1 4 K 17 tecnología
12 comentarios
sorrillo #5 sorrillo
#4 ¿Pero si el coche tiene ese sensor por qué no iban a utilizarlo para rastrear los movimientos estando ahí disponible?

Para rastrear ese sensor basta con ocultar en cualquier lugar el detector con una batería y un SIM que transmita los datos o permita consultarlos.

Para rastrear la matrícula necesitas una cámara que esté apuntando a la matrícula, si el coche lo aparca en otro punto de la calle tienes que cambiar la cámara de sitio. Si lo aparca en un parquing privado no vas a poder ver la matrícula. Por contra la señal de radio TPMS sí es accesible aunque haya paredes de por medio.
0 K 13
#6 Marx
#5 Tiene un alcance de solo 50 metros y una cámara no tiene por qué estar apuntando a la matrícula, puede estar grabando la calle entera y aunque te metas en un parking privado, vas a tener que pasar por esa calle igualmente.
0 K 9
sorrillo #7 sorrillo
#6 El alcance depende de la combinación entre la potencia del emisor y la sensibilidad del receptor. El alcance de un móvil 4g tradicionalmente era de unos pocos km, hoy en día hay satélites orbitando la Tierra que permiten comunicarse con esos móviles.

Mi única duda sobre el TPMS es la frecuencia en la que envía los datos, si es suficiente para ser útil, lo de sustituirlo por la instalación de una cámara en la calle me parece un chiste.
0 K 13
#8 Marx
#7 ¿Cuál es el chiste de poner una cámara apuntando por la ventana? ¿es menos chiste que poner una antena lo suficientemente sensible como para superar esos 50 metros? pon tú entonces la antena y mira como mi coche, sin sensores pero con matrícula, pasa sin que puedas captarlo.
0 K 9
sorrillo #9 sorrillo
#8 Pues que tienes que alquilar o comprar una vivienda para hacerlo.

Obviamente es útil si el coche tiene esos sensores, algo habitual hoy en día.
0 K 13
#10 Marx
#9 ¿y la antena donde la pones?
0 K 9
sorrillo #11 sorrillo
#10 La antena tendrá como mucho 150 metros de altura, eso lo puedes poner en cualquier sitio.
0 K 13
#12 Marx
#11 "150 metros de altura"

Supongo que querrás decir 150 centímetros milímetros que son 15 centímetros. Hay cámaras mas pequeñás aún y en ese sitio, en el sitio de la antena, pones la cámara.
0 K 9
#2 topecb
Si alguien quiere saber a que hora sales o llegas no se va a poner a leer los datos de los TPMS, puede tener mil formas más de "espiarte"
0 K 10
sorrillo #3 sorrillo
#2 ¿Y por qué no iba a usar los datos de los TPMS cuando están ahí disponibles?
0 K 13
#4 Marx
#3 Porque no todos los coches tienen esos sensores pero, sin embargo, todos coches tienen matrícula.
0 K 9

menéame