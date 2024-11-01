La Comunidad de Madrid detecta una posible brecha de seguridad en los sensores de presión de los neumáticos

La Comunidad de Madrid ha alertado de una posible brecha de seguridad en los sistemas de detección de presión de los neumáticos después de que una investigación del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Networks concluyera que las señales que emiten pueden captarse con receptores baratos y discretos, permitiendo identificar vehículos y reconstruir rutinas de movimiento. La advertencia parte de una investigación de IMDEA Networks, que concluye que las señales emitidas por esos sensores pueden rastrearse con un simple receptor de radio,
Para rastrear ese sensor basta con ocultar en cualquier lugar el detector con una batería y un SIM que transmita los datos o permita consultarlos.
Para rastrear la matrícula necesitas una cámara que esté apuntando a la matrícula, si el coche lo aparca en otro punto de la calle tienes que cambiar la cámara de sitio. Si lo aparca en un parquing privado no vas a poder ver la matrícula. Por contra la señal de radio TPMS sí es accesible aunque haya paredes de por medio.
Mi única duda sobre el TPMS es la frecuencia en la que envía los datos, si es suficiente para ser útil, lo de sustituirlo por la instalación de una cámara en la calle me parece un chiste.
Obviamente es útil si el coche tiene esos sensores, algo habitual hoy en día.
Supongo que querrás decir 150
centímetrosmilímetros que son 15 centímetros. Hay cámaras mas pequeñás aún y en ese sitio, en el sitio de la antena, pones la cámara.