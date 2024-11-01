edición general
Todos los coches fabricados a partir de 2014 tienen el mismo problema de seguridad, y afecta a tu privacidad

Por normativa, todos los coches que se venden nuevos en Europa llevan estos sensores desde el año 2014. Su función es avisar al conductor en caso de un neumático (o varios) pierdan presión. IMDEA señala que estos sensores mandan un número de identificación único (ID) en señales inalámbricas “claras y sin cifrar”, por lo que cualquier persona que se encuentre cerca puede captar esa señal con un receptor de radio sencillo. Como esa señal es un número de identificación único, se puede reconocer el mismo vehículo más tarde, sin necesidad de leer la

#2 MiCuñao
Guauuu, yo que le quité las matriculas a mi coche para que no me rastrearan... Que inocente soy.
Trifasico #1 Trifasico *
"IMDEA señala que estos sensores mandan un número de identificación único (ID) en señales inalámbricas claras y sin cifrar”
Y la gente los del gorrito de aluminio preocupados por las balizas xD
