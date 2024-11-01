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La Comunidad de Madrid dará protección ambiental al edificio histórico del Baobab y frustra el proyecto de hotel cápsula

La Comunidad de Madrid dará protección ambiental al edificio histórico del Baobab y frustra el proyecto de hotel cápsula

La Dirección General de Patrimonio Histórico dará esta calificación a los inmuebles de la calle Cabestreros que iban a ser derribados para abrir un alojamiento con 260 camas

| etiquetas: protección ambiental , edificio histórico , hotel , madrid
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4 comentarios
10 2 0 K 116 actualidad
Jaime131 #1 Jaime131
Debería poner la Comunidad de Madrid de Ayuso en el titular. :troll:
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mono #2 mono
#1 Según las reglas de estilo periodístico actuales, debería ser:: Ayuso dará protección ambiental al edificio histórico del Baobab y frustra el proyecto de hotel cápsula
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GeneWilder #3 GeneWilder *
#1 #2 Por eso y mucho más, la prensa es un puro chiste en España.
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Mira, me parece bien, pero no movieron un dedo con la Pagoda de Fisac.
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menéame