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La Comunidad de Madrid dará protección ambiental al edificio histórico del Baobab y frustra el proyecto de hotel cápsula
La Dirección General de Patrimonio Histórico dará esta calificación a los inmuebles de la calle Cabestreros que iban a ser derribados para abrir un alojamiento con 260 camas
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#1
Jaime131
Debería poner la Comunidad de Madrid de Ayuso en el titular.
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#2
mono
#1
Según las reglas de estilo periodístico actuales, debería ser::
Ayuso dará protección ambiental al edificio histórico del Baobab y frustra el proyecto de hotel cápsula
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#3
GeneWilder
*
#1
#2
Por eso y mucho más, la prensa es un puro chiste en España.
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#4
Un_señor_de_Cuenca
Mira, me parece bien, pero no movieron un dedo con la Pagoda de Fisac.
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