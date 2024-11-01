La comunidad iraní de Vancouver celebra la muerte del dictador (eng)

edición general
La comunidad iraní de Vancouver celebra la muerte del dictador

La noticia provocó una reacción emotiva entre miles de canadienses iraníes que llevan semanas manifestándose en Vancouver en solidaridad con las protestas en Irán. Estas manifestaciones han atraído a grandes multitudes que exigen el fin de la República Islámica, que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

ur_quan_master
Como español no saldría nunca a celebrar que ejércitos extranjeros bombardeen mi país por malvado que fuera el gobierno.
EGraf
#6 ya, pero la diferencia es también que como español tampoco has tenido que escapar de tu país para que tu gobierno no te matara
4 K 50
ur_quan_master
#10 lo dices como si eso no hubiera pasado en la historia reciente. :roll:

Pregúntale al abuelo, anda.

Pregúntale al abuelo, anda.
Veelicus
#6 Eso es porque tu tienes empatia, a todos estos que celebran la muerte de sus ciudadanos y ademas lo hacen manifestandose con la bandera de quien les asesina lo que no tienen es amor por sus compatriotas
aPedirAlMetro
#5 Yo te digo que no a lo de "La comunidad iraní de Vancouver" de tu envio.
En Vancouver hay unas 50.000 personas de origen iraní.
Y en la noticia hablan de miles de personas que han salido a la calle, no de decenas de miles.
Es más, ni siquiera dan una aproximación. Es como si no hubiese ningún interés en ello. Podrían ser 3000 personas.

Mucho te llenas la boca con lo de la "burbuja mediática" de los demas, pero eres incapaz de detectar la propaganda por ti mismo. :roll:
snowdenknows
#9 la mayoría silenciosa q decís los de derechas siempre jaja. Fuck dictador machista, al fin la mujer libre
aPedirAlMetro
#13 Ah, ahora soy de derechas ? xD xD xD
Entiendo, que te has quedado sin argumentos, y has tenido que recurrir a la primera gilipollez que te ha venido a la cabeza.
aPedirAlMetro
#3 Explícaselo a los iraníes que han salido a celebrar el ataque de USA-Israel, y que creen que esos países han ido a liberarlos xD
Pulpatine
El karma está pa prenderle fuego, di que sí.
snowdenknows
#2 la verdad siempre triunfa
Macnulti_reencarnado
#3 tranquilo, @admin y @imparsifal prometieron vigilar los votos negativos ideológicos a las subidas de noticias. Y desde entonces, la página ha dado un giro de 360⁰.
snowdenknows
#12 que vigilen los de esta y los k20 machistas como @Tkachenko que apoyan la opresión de la mujer
snowdenknows
Ojo hay banderas iranís e israelitas. xD.. , el cerebro del meneante explotará porque no encaja en su burbuja mediática
1 K 17
aPedirAlMetro
#1 A mi me explota el cerebro al ver a gente saliendo con una bandera de los genocidas a la calle, si no es para prenderle fuego.
snowdenknows
#4 no te digo ni que si ni que no
Setis
#4 Satán matando a Belzebuz.

Todo celebraciones hasta que Satán toma el poder.
Cincocuatrotres
Es logico que nos cuenten esto, que sea verdad? que haya mas gente que lo lamente puede ser verdad?, ha habido muchas agresiones a embajadas americanas estos dias, es mala idea meterse con religiones
