Un compuesto (cianobactina invertida) permite a los tomates y otros cultivos convencionales resistir la sequía
Miembros del CSIC desarrollan una molécula que imita el funcionamiento de la hormona natural que controla la adaptación de las plantas a la falta de agua
ciencia
2 comentarios
#1
mono
¿un compuesto? El agua
3
K
62
#2
Castigadordepagascalers
¿A qué precio en cuanto a nutrientes...?
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
