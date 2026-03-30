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Compromís denuncia que Camps gastó 15.000 euros en 2025 en gasolina con su coche oficial de expresidente para “hacer su campaña” en el PP

Compromís denuncia que Camps gastó 15.000 euros en 2025 en gasolina con su coche oficial de expresidente para “hacer su campaña” en el PP

La portavoz del exjefe del Consell niega por “imposible” la cifra esgrimida, asegura que los coches que se emplean para la campaña son particulares y que se pagan sus gastos

| etiquetas: camps , gasolina , pp , valencia , campaña
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3 comentarios
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antesdarle #1 antesdarle
algo me dice que repostó él y hasta su suegra, gárgola corrupta
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HeilHynkel #2 HeilHynkel *
A 1,5 euros que anda ahora mismo (el diesel es más caro) son 10.000 litros. A consumo de coche americano de 20 litros a los 100 son 50.000 kms en un año ... a 10 litros .. pues el doble.

Este ha pillado el coche oficial y lo ha metido en Uber.
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Nube_Gris #3 Nube_Gris *
Está robando ya dinero y eso que no es ni candidato... si llega a la presidencia será mejor que todos los valencianos se declaren en bancarrota.

P.D. y se hagan un buen seguro de vida, o que se compren un buen salvavidas, o que aprendan a nadar, o a votar en todo caso... con cualquiera de estas medidas minimizarán las calamidades orquestadas por el PP.
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menéame