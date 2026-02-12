edición general
16 meneos
24 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Compromís alquila un apartamento turístico que el Ayuntamiento de València dice haber cerrado

Compromís alquila un apartamento turístico que el Ayuntamiento de València dice haber cerrado

La portavoz Papi Robles comparece desde un piso de la Malva-rosa que figura como 'cerrado' por el consistorio, pero que sigue operando en portales turísticos: 'Ni son 1.000, ni están cerrados'

| etiquetas: valencia , turismo
13 3 7 K 69 politica
3 comentarios
13 3 7 K 69 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Pa que veais como son la secta satanista, dicen ir cerrando bajos turísticos y turismo sostenible mientras amplian para que se extiendan en toda Valencia, no los cierran incluso les dan licencias

Promueven que vengan "expats" para que nos suban los precios y nos tiren

Nos asesinan para que los turistas consuman
3 K 37

menéame