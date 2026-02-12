·
Compromís alquila un apartamento turístico que el Ayuntamiento de València dice haber cerrado
La portavoz Papi Robles comparece desde un piso de la Malva-rosa que figura como 'cerrado' por el consistorio, pero que sigue operando en portales turísticos: 'Ni son 1.000, ni están cerrados'
etiquetas
valencia
turismo
#2
Rayder
#0
www.meneame.net/story/compromis-alquila-piso-turistico-supuestamente-c
4
K
62
#1
NPCMeneaMePersigue
Pa que veais como son la secta satanista, dicen ir cerrando bajos turísticos y turismo sostenible mientras amplian para que se extiendan en toda Valencia, no los cierran incluso les dan licencias
Promueven que vengan "expats" para que nos suban los precios y nos tiren
Nos asesinan para que los turistas consuman
3
K
37
#3
triste_realidad
Es dupe por un ratejo.
meneame.net/go?id=4146435
1
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
meneame.net/go?id=4146435