Mientras los Emiratos Árabes Unidos eran blanco de misiles iraníes tras el lanzamiento conjunto de ataques entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, muchos residentes de los Emiratos acudieron en masa a los supermercados, mientras que algunas aplicaciones de entrega de comestibles sufrieron importantes retrasos. Algunos usuarios parecían estar haciendo pedidos al por mayor, temiendo interrupciones en el suministro a medida que el conflicto se extiende por Asia Occidental, informó Reuters.
| etiquetas: geoestrategia , economía , consumo , información
Los Emiratos Árabes Unidos se quedarán sin agua.
La gente ya está comprando agua por pánico, al menos los más inteligentes.
El agua del grifo no es potable.
El agua embotellada tiene que ser importada.
Las vías respiratorias están cerradas.
El mar (Ormuz) está cerrado.
No entra nada.
Es el desierto.
Las temperaturas pueden alcanzar los 55 grados Celsius (130 grados Fahrenheit)