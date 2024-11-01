Compras en las tiendas por pánico a desabastecimiento en estados del Golfo Pérsico [eng]

Mientras los Emiratos Árabes Unidos eran blanco de misiles iraníes tras el lanzamiento conjunto de ataques entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, muchos residentes de los Emiratos acudieron en masa a los supermercados, mientras que algunas aplicaciones de entrega de comestibles sufrieron importantes retrasos. Algunos usuarios parecían estar haciendo pedidos al por mayor, temiendo interrupciones en el suministro a medida que el conflicto se extiende por Asia Occidental, informó Reuters.