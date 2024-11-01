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Compras de coches eléctricos de segunda mano como generadores domésticos capaces de abastecer una casa durante días

Compras de coches eléctricos de segunda mano como generadores domésticos capaces de abastecer una casa durante días

Un coche eléctrico no es solo un consumidor de energía, también es un almacén energético de gran capacidad. Modelos actuales pueden integrar baterías de más de 100 kWh. Una vivienda media en España consume entre 10 y 15 kWh al día. Un vehículo eléctrico podría alimentar un hogar durante varios días. Esta funcionalidad se apoya en tecnologías como: V2H (Vehicle-to-Home) → suministro directo a la vivienda. V2L (Vehicle-to-Load) → alimentación de dispositivos eléctricos. V2G (Vehicle-to-Grid) → interacción con la red eléctrica.

| etiquetas: coches eléctricos , segunda mano , generadores domésticos
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8 comentarios
12 3 0 K 173 Energias
cosmonauta #1 cosmonauta
¿Que podria salir mal?
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Ripio #2 Ripio
#1 Nada.
Yo no veo el problema en tener baterías de respaldo.
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cosmonauta #7 cosmonauta
#2 Yo le veo algunos riesgos o molestias. El primero de espacio ocupado. El riesgo de meter baterías antiguas en el garaje, sobretodo siendo segunda mano, también está ahí. Y los temas legales de seguro, ITV, permiso de circulación que no tengo claro que se puedan obviar aunque el coche no circule.

No sé.. lo veo un poco matar moscas a cañonazos. O un intento de revalorizar unos coches que están teniendo devaluaciones muy fuertes en segunda mano.
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#8 tpm1
#7 "de seguro, ITV, permiso de circulación"

Si lo das de baja, no tienes que tener nada de eso.
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makinavaja #4 makinavaja
Debería ser mucho más barato comprar solo unas baterías, que no un coche eléctrico, aunque sea de segunda mano, para utilizar solo las baterías..... al menos en teoría.. luego los precios del mercado van como van...
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Ripio #6 Ripio
#4 Parece que no.
Del artículo.
C/P;"Los sistemas de almacenamiento estacionario, como baterías domésticas, siguen teniendo precios elevados...Frente a esto, un coche eléctrico usado ofrece algo más que almacenamiento. Aporta movilidad, flexibilidad y multifuncionalidad. En otras palabras, una inversión que cumple varias funciones a la vez".
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#3 Sacapuntas *
Para no dejar nada al albur, se recuerda que un coche eléctrico (BEV) tiene una batería que almacena electricidad. El que avisa no es traidor. Ahora, son mucho más caros que una batería casera. Esa no te puede llevar y traer.
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SantiH #5 SantiH
Si se empareja con una tarifa variable con un smart meter que detecta el precio de la luz + la carga de la batería y elige cuando usar cada una (por ejemploz, de noche hay muchas veces precios de energía negativos), puede salir bastante bien.
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menéame