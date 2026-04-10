edición general
14 meneos
23 clics
Comprar una vivienda de 100 m² en Madrid o Barcelona ya exige ganar más de 4.500 euros netos al mes para no sobrendeudarse

Comprar una vivienda de 100 m² en Madrid o Barcelona ya exige ganar más de 4.500 euros netos al mes para no sobrendeudarse

Un hombre mira anuncios de pisos en veta en una inmobiliaria. El mercado residencial español vive uno de sus momentos más tensos de los últimos años, marcado por la escasa oferta de viviendas y unos precios disparados que devoran gran parte del sueldo. En este contexto, adquirir un piso en las grandes capitales ya requiere ingresos equivalentes al triple del salario medio nacional. Así, el sueldo necesario para comprar una vivienda estándar de unos 100 metros cuadrados en San Sebastián se sitúa en 5.642 euros netos mensuales para no superar

| etiquetas: vivienda , madrid , barcelona , exige , ganar mas , 4 , 500€
12 2 1 K 114 Vivienda
6 comentarios
12 2 1 K 114 Vivienda
Supercinexin #4 Supercinexin
Ganar 4.500€ netos al mes... y conservar el trabajo durante muchos años, claro. Algo que no suele ser normal.
0 K 20
corkyano #1 corkyano
Y tener 100.000€ en el banco, que no lo pone en el artículo pero es un dato sin importancia al parecer.
1 K 15
josde #2 josde
#1 Y un trabajo muuuuuuy bueno, tambien que trabaje un matrimonio con trabajos muy bien remunerados.
0 K 20
antesdarle #6 antesdarle
Quién no gana esos 4500 napos netos sin bostezar? :troll:
0 K 11
#3 wonsterboy
Mi pregunta es: la gente de a pié que hereda un piso y lo vende o alquila a sus vecinos, a qué precio lo hace?

Porque el problema no es solo de grandes tenedores y fondos buitres. Aquí estamos todos ahogándonos entre nosotros como auténticos hijos de puta. Cuándo nos han convertido en lo que somos?
1 K 10
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
wow... poco menos de lo que ganamos entre mi mujer y yo juntos!
0 K 9

menéame