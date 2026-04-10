Comprar una vivienda de 100 m² en Madrid o Barcelona ya exige ganar más de 4.500 euros netos al mes para no sobrendeudarse

Un hombre mira anuncios de pisos en veta en una inmobiliaria. El mercado residencial español vive uno de sus momentos más tensos de los últimos años, marcado por la escasa oferta de viviendas y unos precios disparados que devoran gran parte del sueldo. En este contexto, adquirir un piso en las grandes capitales ya requiere ingresos equivalentes al triple del salario medio nacional. Así, el sueldo necesario para comprar una vivienda estándar de unos 100 metros cuadrados en San Sebastián se sitúa en 5.642 euros netos mensuales para no superar