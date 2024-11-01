Compra un juego del que solo existen 50 copias en el mundo y aduanas lo destruye

Recientemente, un usuario conocido como Keripo compartió su desafortunada experiencia al recibir una de estas copias extremadamente raras [Tsukihime, versión original de 1999]. En un desgarrador relato, mostró una imagen de su disquete completamente destrozado, la carcasa de plástico hecha trizas y un póster promocional doblado, todo causado por el proceso de revisión de aduanas en Estados Unidos. A pesar de las medidas de protección utilizadas durante el envío, como el uso de cartón y burbujas de aire, la aduana destruyó la copia de Tsukihime…