Compra un juego del que solo existen 50 copias en el mundo y aduanas lo destruye

Recientemente, un usuario conocido como Keripo compartió su desafortunada experiencia al recibir una de estas copias extremadamente raras [Tsukihime, versión original de 1999]. En un desgarrador relato, mostró una imagen de su disquete completamente destrozado, la carcasa de plástico hecha trizas y un póster promocional doblado, todo causado por el proceso de revisión de aduanas en Estados Unidos. A pesar de las medidas de protección utilizadas durante el envío, como el uso de cartón y burbujas de aire, la aduana destruyó la copia de Tsukihime…

#3 kreator
ahora quedan 49, se ha revalorizado
LaInsistencia #6 LaInsistencia
#3 Yo en su lugar buscaría alguien que haga valoraciones para subasta, que haga una estimación exacta de lo que vale la copia destruida, y demanda a aduanas. Más daño moral, costas, extra por ser irreemplazable... en EEUU puede que le salga la jugada realmente bien, si tiene buen abogado.
antesdarle #7 antesdarle
#6 supongo que tendría algún seguro contratado, porque como tenga que esperar que aduanas se haga cargo ya se puede dar por jodido
#1 hokkien
Propio de un país en vías de desarrollo y en el que muchos simios están por civilizar.
#4 rbrn
Su puta madre...
#5 wendigo
Lo vi ayer y salvando el destrozo... es de ser de hijo de mil madres... vamos que si alguien pillara al funcionario de aduanas y le saltará los dientes y las uñas con unos alicates y luego se los devolviera en una bolsita para su revision.. no tendría nada que objetar

Saludos
alfema #9 alfema
Me pregunto qué sentido tiene destrozar así un envío, ¿qué buscaba el aduanero?.
mecheroconluz #8 mecheroconluz
He hecho click en la página de Softonic y se me han instalado 435 virus.
