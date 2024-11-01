edición general
Compra especulativa de vivienda

El problema de la vivienda no es que esté enquistado. Es solo uno más de los síntomas de las distintas enfermedades crónicas que propaga el capitalismo. Así, cada medida que se propone es como intentar curar a un decapitado con una tirita. Libradas distintas batallas de distracción para renombrar la pobreza y tenernos entretenidos con noticias sobre "personas vulnerables sin alternativa habitacional", escudos sociales temporales y otros parches para el postureo político, la realidad, cada vez más retorcida, sigue campando a sus anchas.

Findeton
Falso, el problema de la vivienda es que los políticos impiden construir suficiente. 100k viviendas nuevas al año, 250k nuevas familias (más de 500k personas). No es por falta de constructoras.

Las crisis capitalistas son por sobreproducción, las socialistas por escasez. Esta, es por escasez.
Beticom
#1 Tu premisa es falsa, hay que construir más VIVIENDA PÚBLICA, para la primera vivienda. la historia nos dice que construir más VIVIENDA LIBRE en época de pujanza, sube el precio y sube el acaparamiento por parte de los especuladores.
Findeton
#2 Si ya has cambiado el chip de "construir es malo" a "hay que construir vivienda estatizada/burocrática", ya es un enorme avance. No estoy en contra de que la burocracia construya vivienda, simplemente creo que son incapaces de hacerlo aparte de ser muchísimo más caro.
millanin
#1 Claro. Solo el socialismo crea escasez. Antes del socialismo nunca había escasez.
Findeton
#4 Toda intervención en la economía/libre mercado genera distorsiones y destrucción de valor. El socialismo es una forma de intervenir la economía.
