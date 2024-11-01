edición general
Compra, alquiler y venta: por qué fondos como Blackstone preparan la salida de miles de casas adquiridas tras la burbuja

Grandes fondos preparan la salida de miles de viviendas en alquiler, muchas de ellas adquiridas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, con la vista puesta en maximizar el beneficio en un contexto de precios disparados.

| etiquetas: vivienda , sobreprecio , blackrock , esperanza-fallida
Dragstat
Olerán la crisis cuando los demás no se la imaginan, las venden, hacen caja y esperan que los inversores particulares sigan comprando alegremente, y cuando colapse vuelven a comprar a precio de saldo como después de la burbuja para volver al inicio del ciclo.
Macnulti_reencarnado
#3 si eso llega a suceder, compraré otro.
Gry
Para invertir en OpenAI y Nvidia, que ofrecen mejor rentabilidad. :popcorn:
sotillo
#1 Se van a inflar y se van ahorrar la plusvalía
uyquefrio
Porque el estado y todos sus aparatos está rendido a los deseos de los especuladores y antes que gestionar lo público buscando el bien común hay que obedecer y tener contentos a los amos.

En abril de 2020 se anunció que Clos asumía la presidencia de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), una organización de reciente creación impulsada por las grandes inmobiliarias españolas.[7]en 2020, Joan Clos fue fichado como presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda

