edición general
17 meneos
21 clics

La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo

La opinión de la Universidad coincide con la de la Asociación de Abogados del Estado, que informó al instructor de que no se exige 'una titulación concreta' para elaborar los pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra. La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Carmen Mitxelena Kamiruaga, ha remitido un informe al juez Juan Carlos Peinado, en el que asegura que la normativa vigente "no exige la concurrencia de requisito alguno relativo a la titulación para la firma del pliego...

| etiquetas: complutense , juez peinado , begoña gómez , cátedra
14 3 2 K 165 Begoñéame
8 comentarios
14 3 2 K 165 Begoñéame
Pertinax #1 Pertinax *
De hecho, no es necesario ni tener estudios superiores reglados, por lo visto. Que será legal, pero manda huevos.

Por cierto #0 esto es más viejo que el mear.
1 K 20
#2 ExtremeñoOrgulloso
#1 Begoña Gómez no posee titulación universitaria oficial y fue nombrada directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), un caso considerado único en la historia de la institución.
0 K 6
#4 ExtremeñoOrgulloso
#3 Ya, pero están locos que pase la tormenta perfecta del accidente de tren
0 K 6
Delay #5 Delay
#3 Jamás te cansas de hacer el ridículo :popcorn:
4 K 58
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Dudo entre duplicada o cansina. A ver a veeeer... va, dupe, que hoy estoy fengshuí.
1 K 20
alfre2 #7 alfre2
#2 Tú sabes lo que te piden hoy para ganar un Nobel de la Paz?
0 K 12
#8 ExtremeñoOrgulloso
#7 Lo mismo que para ganar una Champions
0 K 6

menéame