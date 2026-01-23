La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo

La opinión de la Universidad coincide con la de la Asociación de Abogados del Estado, que informó al instructor de que no se exige 'una titulación concreta' para elaborar los pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra. La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Carmen Mitxelena Kamiruaga, ha remitido un informe al juez Juan Carlos Peinado, en el que asegura que la normativa vigente "no exige la concurrencia de requisito alguno relativo a la titulación para la firma del pliego...