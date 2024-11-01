edición general
Competencia calcula que las ayudas al autoconsumo han podido cubrir “más del 90% del coste” para algunos hogares

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha detectado que “la acumulación de las distintas ayudas disponibles” en los últimos años para el autoconsumo eléctrico “podría haber dado lugar a situaciones de sobrecompensación, llegando a cubrir, en algunos casos, más del 90% del coste de las instalaciones para un hogar”. La CNMC aconseja coordinar las subvenciones, mejorar su diseño y tramitación y crear una ventanilla única digital para simplificar los trámites; avisa de que se ha concentrado en los pueblos más ricos.

Gry
Lo de siempre, una buena parte de las ayudas van a parar a quien tiene dinero de sobra para adelantar el coste de las obras.
