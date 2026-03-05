·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12083
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6982
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5427
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4600
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5089
clics
Mascotas
más votadas
681
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
386
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
669
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
549
Senado de EE.UU. prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra
369
El Gobierno desmiente a la portavoz de Trump y niega que haya "cooperación militar" con Estados Unidos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
7
clics
Comparecer y responder
La gravedad del contexto internacional exige del Gobierno, más que eslóganes, pedagogía, búsqueda de apoyos y altura institucional.
|
etiquetas
:
editorial
,
pedro sánchez
,
trump
1
1
0
K
22
politica
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
22
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Supercinexin
Comparecer tiene sentido cuando la oposición está a la altura. Aquí hablamos de Feijóo, Tellado, Cachetana y Santi. O sea críos subnormales sin cerebro a los que pedirles altura de Estado es como pedirles que te resuelvan una Transformada de Fourier: no es que no tengan ni el conocimiento ni las ganas de aprender, es que no saben ni de qué les estás hablando.
1
K
32
#11
ur_quan_master
#5
eso de la transformada suena muy gay para la derecha.
0
K
11
#1
FunFrock
Comparecencia sin pregunta en Moncloa.
Es como el plasma pero sin el como.
0
K
9
#2
Edheo
#1
Comparecer para qué?
Para que VOX y PP monten otro de sus patéticos circos?
A mi me da pereza (aparte de mucha verguenza ajena y asco-pena), sinceramente... se van a dedicar a inventarse que el Perro le compraba los niños a Epstein, y los que no le servían, se los comía en un puchero... y cosas así.
No se cansan de hacer el ridículo... y cuando empiecen a defender las grandezas de Trump, Netanyahu y de EEUU e Israel... ya me van a dar ganas de vomitar.
1
K
27
#3
FunFrock
*
#2
muy bien. No hace falta responder preguntas porque PP/Vox y Espein.
Y tampoco ir a el Parlamento.pq PP/Vox y puchero de niños con papas
Que sea el presidente de todos y no respondan preguntas ni vaya al Parlamento a explicar su postura y consecuencias es lo progresista.
Que es eso de aceptar preguntas de los medios faxas
0
K
9
#4
Edheo
#3
Hace falta responder preguntas
Pero emitir a "todo el globo", semejantes avergonzantes circos... digo yo, que falta no hará.. no?
Convocar comisión de investigación a Zapatero, sin tener un sólo papel que le señale... es de ser indigentes mentales.
Son payasos, y me averguenza que el mundo les vea haciendo payasadas, en lugar de algo mínimamente bien hecho.
0
K
7
#6
FunFrock
#4
¿todo lo justificas con q los otros tal?
0
K
9
#8
Edheo
#6
Justificar yo?
Bastante tengo yo con lo mio, y si con suerte pago mis facturas... es un puto circo, y a tí, lo único que te preocupa, es cómo insultar más al perro por algo que a mi entender, le honra.
Al menos, se postula por algo que yo aplaudo.
Sólo oir a PP y VOX, defendiendo a EEUU, Israel, Trump y Netanyahu... me producirá verguenza ajena y posiblemente, más ganas de que nos metan un pepino, y nos revienten a todos ya. Menuda basura de seres, normal que el mundo esté como está.
Valientes patriotas, que sólo defienden a infraseres.
Si por ti todo mal, pues eso, formas parte de ese circo. Por mi, que reviente todo ya.
1
K
19
#13
FunFrock
#8
¿puedes ponerme un mensaje donde insulte al Presiente?
Si para ti te parece bien comparecer sin preguntas. Me parce correcto.
0
K
9
#14
Edheo
#13
Puedes decirme qué preguntaron PP o VOX, en la comisión de investigación a Zapatero, que fuese ni mínimamente oportuno?
Para montar ellos la comisión, al menos... incomoda un poco al investigado, JODER!!!!!
Payasos de circo... apláudeles, venga!!!
0
K
7
#16
FunFrock
#14
me acusas de insultar. Demuéstralo.
El resto, es desviar la atención de la noticia
0
K
9
#17
Edheo
#16
No, te acuso, de que tu ánimo, es hacerlo
Porque eso van a hacer PP y VOX, acusar sin un puto folio de base argumental
Autoproclamándose como patriotas, mientras para ellos, los intereses de España, radican en Tel-Aviv y Washington
0
K
7
#7
Bapho
*
Yo creo que la comparecencia estuvo bien y debía hacerse para dar una respuesta rápida. Ahora toca ir al congreso y darla alli y que cada grupo se exprese y explique su postura.
#2
Da pereza pero es eso lo que pretenden, que de pereza debatir por las formas vox y pp y que parezca que no sirve.
Si que sirve, para dejar en evidencia lo inútiles que son.
Ademas el resto de grupos si que exponen buenas ideas y argumentos. Es mas necesario que nunca.
No todos los políticos son iguales y hay que mostrarlo.
0
K
11
#9
Edheo
#7
Ojalá si, ojalá.... pero con estos dos actores por medio... sólo va a ser un circo de ascopena
0
K
7
#10
ur_quan_master
*
#1
No sé lo que viste tú.
Yo he visto que de un día para el siguente el presidente del gobierno dió una respuesta pública y coherente a las amenazas de Trump. Además de conseguir declaraciones de apoyo de la UE.
También he visto a la oposición de derechas chupar rabo yankee y desentenderse de los intereses españoles el mismo día.
1
K
23
#15
FunFrock
#10
no he visto preguntas. Solo enviar un video de realización propia a los medios.
Como el plasma de Rajoy pero con más clase
0
K
9
#18
Dene
#1
Lo único interesante de una comparecencia del Perro en el congreso será ver el nuevo maquillaje naranja del subnormal de Feijoo y su nuevo tupè cardado y teñido de rubio..
Porque anda que no está dando verguenza el tio miserable pelota rastrero
0
K
12
#12
Tito_Keith
en una búsqueda sencilla se puede aprender que el perro ha comparecido en las Cortes Generales más de 60 veces, Rajoy menos de 45 y Aznar menos de 35. Y sí, para que la derecha lance bulos y tener un clip manipulado sin la respuesta para difundir en redes después no sé ya si tanta comparecencia.
Está bien que los gobernantes den explicaciones. pero ver a la oposición que tenemos gritar y abuchear como subnormales da mucho asco.
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es como el plasma pero sin el como.
Para que VOX y PP monten otro de sus patéticos circos?
A mi me da pereza (aparte de mucha verguenza ajena y asco-pena), sinceramente... se van a dedicar a inventarse que el Perro le compraba los niños a Epstein, y los que no le servían, se los comía en un puchero... y cosas así.
No se cansan de hacer el ridículo... y cuando empiecen a defender las grandezas de Trump, Netanyahu y de EEUU e Israel... ya me van a dar ganas de vomitar.
Y tampoco ir a el Parlamento.pq PP/Vox y puchero de niños con papas
Que sea el presidente de todos y no respondan preguntas ni vaya al Parlamento a explicar su postura y consecuencias es lo progresista.
Que es eso de aceptar preguntas de los medios faxas
Pero emitir a "todo el globo", semejantes avergonzantes circos... digo yo, que falta no hará.. no?
Convocar comisión de investigación a Zapatero, sin tener un sólo papel que le señale... es de ser indigentes mentales.
Son payasos, y me averguenza que el mundo les vea haciendo payasadas, en lugar de algo mínimamente bien hecho.
Bastante tengo yo con lo mio, y si con suerte pago mis facturas... es un puto circo, y a tí, lo único que te preocupa, es cómo insultar más al perro por algo que a mi entender, le honra.
Al menos, se postula por algo que yo aplaudo.
Sólo oir a PP y VOX, defendiendo a EEUU, Israel, Trump y Netanyahu... me producirá verguenza ajena y posiblemente, más ganas de que nos metan un pepino, y nos revienten a todos ya. Menuda basura de seres, normal que el mundo esté como está.
Valientes patriotas, que sólo defienden a infraseres.
Si por ti todo mal, pues eso, formas parte de ese circo. Por mi, que reviente todo ya.
Si para ti te parece bien comparecer sin preguntas. Me parce correcto.
Para montar ellos la comisión, al menos... incomoda un poco al investigado, JODER!!!!!
Payasos de circo... apláudeles, venga!!!
El resto, es desviar la atención de la noticia
Porque eso van a hacer PP y VOX, acusar sin un puto folio de base argumental
Autoproclamándose como patriotas, mientras para ellos, los intereses de España, radican en Tel-Aviv y Washington
#2 Da pereza pero es eso lo que pretenden, que de pereza debatir por las formas vox y pp y que parezca que no sirve.
Si que sirve, para dejar en evidencia lo inútiles que son.
Ademas el resto de grupos si que exponen buenas ideas y argumentos. Es mas necesario que nunca.
No todos los políticos son iguales y hay que mostrarlo.
Yo he visto que de un día para el siguente el presidente del gobierno dió una respuesta pública y coherente a las amenazas de Trump. Además de conseguir declaraciones de apoyo de la UE.
También he visto a la oposición de derechas chupar rabo yankee y desentenderse de los intereses españoles el mismo día.
Como el plasma de Rajoy pero con más clase
Porque anda que no está dando verguenza el tio miserable pelota rastrero
Está bien que los gobernantes den explicaciones. pero ver a la oposición que tenemos gritar y abuchear como subnormales da mucho asco.