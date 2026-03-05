edición general
Comparecer y responder

La gravedad del contexto internacional exige del Gobierno, más que eslóganes, pedagogía, búsqueda de apoyos y altura institucional.

Supercinexin #5 Supercinexin
Comparecer tiene sentido cuando la oposición está a la altura. Aquí hablamos de Feijóo, Tellado, Cachetana y Santi. O sea críos subnormales sin cerebro a los que pedirles altura de Estado es como pedirles que te resuelvan una Transformada de Fourier: no es que no tengan ni el conocimiento ni las ganas de aprender, es que no saben ni de qué les estás hablando.
1
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#5 eso de la transformada suena muy gay para la derecha.
0
FunFrock #1 FunFrock
Comparecencia sin pregunta en Moncloa.
Es como el plasma pero sin el como.
0
Edheo #2 Edheo
#1 Comparecer para qué?
Para que VOX y PP monten otro de sus patéticos circos?
A mi me da pereza (aparte de mucha verguenza ajena y asco-pena), sinceramente... se van a dedicar a inventarse que el Perro le compraba los niños a Epstein, y los que no le servían, se los comía en un puchero... y cosas así.
No se cansan de hacer el ridículo... y cuando empiecen a defender las grandezas de Trump, Netanyahu y de EEUU e Israel... ya me van a dar ganas de vomitar.
1
FunFrock #3 FunFrock *
#2 muy bien. No hace falta responder preguntas porque PP/Vox y Espein.

Y tampoco ir a el Parlamento.pq PP/Vox y puchero de niños con papas

Que sea el presidente de todos y no respondan preguntas ni vaya al Parlamento a explicar su postura y consecuencias es lo progresista.
Que es eso de aceptar preguntas de los medios faxas
0
Edheo #4 Edheo
#3 Hace falta responder preguntas
Pero emitir a "todo el globo", semejantes avergonzantes circos... digo yo, que falta no hará.. no?
Convocar comisión de investigación a Zapatero, sin tener un sólo papel que le señale... es de ser indigentes mentales.
Son payasos, y me averguenza que el mundo les vea haciendo payasadas, en lugar de algo mínimamente bien hecho.
0
FunFrock #6 FunFrock
#4 ¿todo lo justificas con q los otros tal?
0
Edheo #8 Edheo
#6 Justificar yo?
Bastante tengo yo con lo mio, y si con suerte pago mis facturas... es un puto circo, y a tí, lo único que te preocupa, es cómo insultar más al perro por algo que a mi entender, le honra.
Al menos, se postula por algo que yo aplaudo.
Sólo oir a PP y VOX, defendiendo a EEUU, Israel, Trump y Netanyahu... me producirá verguenza ajena y posiblemente, más ganas de que nos metan un pepino, y nos revienten a todos ya. Menuda basura de seres, normal que el mundo esté como está.
Valientes patriotas, que sólo defienden a infraseres.
Si por ti todo mal, pues eso, formas parte de ese circo. Por mi, que reviente todo ya.
1
FunFrock #13 FunFrock
#8 ¿puedes ponerme un mensaje donde insulte al Presiente?
Si para ti te parece bien comparecer sin preguntas. Me parce correcto.
0
Edheo #14 Edheo
#13 Puedes decirme qué preguntaron PP o VOX, en la comisión de investigación a Zapatero, que fuese ni mínimamente oportuno?
Para montar ellos la comisión, al menos... incomoda un poco al investigado, JODER!!!!!
Payasos de circo... apláudeles, venga!!!
0
FunFrock #16 FunFrock
#14 me acusas de insultar. Demuéstralo.
El resto, es desviar la atención de la noticia
0
Edheo #17 Edheo
#16 No, te acuso, de que tu ánimo, es hacerlo
Porque eso van a hacer PP y VOX, acusar sin un puto folio de base argumental
Autoproclamándose como patriotas, mientras para ellos, los intereses de España, radican en Tel-Aviv y Washington
0
Bapho #7 Bapho *
Yo creo que la comparecencia estuvo bien y debía hacerse para dar una respuesta rápida. Ahora toca ir al congreso y darla alli y que cada grupo se exprese y explique su postura.

#2 Da pereza pero es eso lo que pretenden, que de pereza debatir por las formas vox y pp y que parezca que no sirve.
Si que sirve, para dejar en evidencia lo inútiles que son.
Ademas el resto de grupos si que exponen buenas ideas y argumentos. Es mas necesario que nunca.

No todos los políticos son iguales y hay que mostrarlo.
0
Edheo #9 Edheo
#7 Ojalá si, ojalá.... pero con estos dos actores por medio... sólo va a ser un circo de ascopena
0
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#1 No sé lo que viste tú.

Yo he visto que de un día para el siguente el presidente del gobierno dió una respuesta pública y coherente a las amenazas de Trump. Además de conseguir declaraciones de apoyo de la UE.

También he visto a la oposición de derechas chupar rabo yankee y desentenderse de los intereses españoles el mismo día.
1
FunFrock #15 FunFrock
#10 no he visto preguntas. Solo enviar un video de realización propia a los medios.
Como el plasma de Rajoy pero con más clase
0
Dene #18 Dene
#1 Lo único interesante de una comparecencia del Perro en el congreso será ver el nuevo maquillaje naranja del subnormal de Feijoo y su nuevo tupè cardado y teñido de rubio..
Porque anda que no está dando verguenza el tio miserable pelota rastrero
0
Tito_Keith #12 Tito_Keith
en una búsqueda sencilla se puede aprender que el perro ha comparecido en las Cortes Generales más de 60 veces, Rajoy menos de 45 y Aznar menos de 35. Y sí, para que la derecha lance bulos y tener un clip manipulado sin la respuesta para difundir en redes después no sé ya si tanta comparecencia.
Está bien que los gobernantes den explicaciones. pero ver a la oposición que tenemos gritar y abuchear como subnormales da mucho asco.
0

