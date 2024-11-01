Comparan la duración de batería entre 5G y Wi-Fi, ¿cuál ofrece más autonomía en un móvil?  

A medida que han ido saliendo nuevas generaciones de móviles, hemos visto mejoras en su hardware y software a la vez que la conectividad también evolucionaba. Con el 2G los datos estaban muy limitados. Con el 3G pudimos tener Internet a velocidad decente. Con el 4G pudimos ver contenido audivisual sin problema. Ahora, con el 5G tenemos aún más velocidad, pero también aumenta el consumo de energía, algo que veremos en la comparativa de batería entre el 5G vs Wi-Fi.