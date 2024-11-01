Comparan a Ayuso con Vito Corleone, Leonardo da Vinci, y le sacan las paguitas a medios para que le digan lo guapa que está  

Sesión de control al gobierno de la Comunidad de Madrid, donde se ha visto a Díaz Ayuso muy nerviosa. Es una maestra en ser cómplice de acosadores. Usted no hace política, es una conseguidora como su novio. Va a tener que meter una cabeza de caballo a más de uno. Bergerot ha sacado las paguitas de Ayuso a la prensa para que le digan lo guapa que está. Emilio Delgado: Ayuso es la Leonardo da Vinci de Madrid. Son como esos trileros de la Bolita.