Comparan a Ayuso con Vito Corleone, Leonardo da Vinci, y le sacan las paguitas a medios para que le digan lo guapa que está  

Sesión de control al gobierno de la Comunidad de Madrid, donde se ha visto a Díaz Ayuso muy nerviosa. Es una maestra en ser cómplice de acosadores. Usted no hace política, es una conseguidora como su novio. Va a tener que meter una cabeza de caballo a más de uno. Bergerot ha sacado las paguitas de Ayuso a la prensa para que le digan lo guapa que está. Emilio Delgado: Ayuso es la Leonardo da Vinci de Madrid. Son como esos trileros de la Bolita.

| etiquetas: ayuso , emilio delgado , manuela bergerot , bad bunny
#2 Opti6
#1 cómo lo hago?
0
#2 Pacman
#2 te suscribes al sub y lo mandas ahí

Pero vamos, desde el cariño, estaba siendo irónico indicando que estás noticias no noticias, son de la más absoluta irrelevancia :hug:
2
#3 maspipinobreve
#3 No son irrelevantes, porque Ayuso esta perdiendo la belleza y le va a dar una depresión de caballa en breve.
1
#4 Pacman
#4 la belleza está en los ojos del observador ;)
2
#5 carademalo
#3 Le da igual. Es un spammer del canal de youtube "El Lado Izquierdo".

www.meneame.net/user/Opti6/history
0

