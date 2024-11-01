La compañía propietaria de Ben & Jerry's veta crear un helado por Palestina apoyado por sus fundadores

Uno de los fundadores de la marca acusa a los propietarios de “besarle el culo” a Donald Trump Cohen declaró que Unilever está inmersa en un “ataque corporativo a la libertad de expresión” por vetar el desarrollo del sabor, pensado para manifestar solidaridad con el pueblo palestino. La junta independiente de la compañía había aprobado la iniciativa, que se discutió por primera vez hace un año. Cohen ha emprendido una campaña para “liberar Ben & Jerry's” y convencer a Unilever de que venda la marca a un grupo de inversores con conciencia social