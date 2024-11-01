"Es como si un villano te salvara de otro villano": el conflicto de los venezolanos que no querían a Maduro pero tampoco aceptan a Trump

"Esto es como si un villano te estuviera salvando de otro villano". Así describe Gabriel* su sentir ante lo que ha pasado en los últimos días en su país, Venezuela. Gabriel es migrante, latino y parte de la comunidad LGTBIQ+. Como dice, él representa "todo en lo que (Donald) Trump está en contra". Por ello es crítico de las políticas del presidente de Estados Unidos. Pero también firme opositor a Nicolás Maduro: "El chavismo hizo que tuviera que emigrar de Venezuela de la noche a la mañana con US$250 en el bolsillo, tuve que ...