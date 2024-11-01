edición general
9 meneos
9 clics
"Es como si un villano te salvara de otro villano": el conflicto de los venezolanos que no querían a Maduro pero tampoco aceptan a Trump

"Es como si un villano te salvara de otro villano": el conflicto de los venezolanos que no querían a Maduro pero tampoco aceptan a Trump

"Esto es como si un villano te estuviera salvando de otro villano". Así describe Gabriel* su sentir ante lo que ha pasado en los últimos días en su país, Venezuela. Gabriel es migrante, latino y parte de la comunidad LGTBIQ+. Como dice, él representa "todo en lo que (Donald) Trump está en contra". Por ello es crítico de las políticas del presidente de Estados Unidos. Pero también firme opositor a Nicolás Maduro: "El chavismo hizo que tuviera que emigrar de Venezuela de la noche a la mañana con US$250 en el bolsillo, tuve que ...

| etiquetas: trump , usa , eeuu , venezuela , dictadura , fascismo
8 1 0 K 95 actualidad
8 comentarios
8 1 0 K 95 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
Clo que se viene conociendo como "Caerse de la sarten al fuego"
5 K 49
#5 Setis
#1 ¿Quién es Guatemala y quién es Guatepeor?
0 K 7
Torrezzno #4 Torrezzno
Así empieza Invencible
1 K 38
Asimismov #2 Asimismov
Son intereses y negocios, no es nada personal.
1 K 23
ezbirro #6 ezbirro
Los mundos con superhéroes son ficción, pero resulta que los supervillanos no son ficción.
1 K 13
suppiluliuma #3 suppiluliuma
#0 ¡Wolfgang! ¡Así veían a tu abuelo en las Repúblicas Bálticas! :troll:
0 K 10
ixo #7 ixo
Caldo de cultivo para una "big and beautiful" guerra civil entre los gobernantes títeres de EEUU y sus acólitos, y grupos insurgentes de resistencia ante el latrocinio y tiranía norteamericana. :palm:
0 K 9
theMooche #8 theMooche
"Parece que las personas no pueden comprender el estar en contra de ambas posturas, es difícil hacer entender este punto medio"
Nafo le llamarían aquí.
0 K 6

menéame