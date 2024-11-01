edición general
¿Cómo el tecnofeudalismo de Silicon Valley aleja a Europa de la autonomía estratégica en defensa?

Documentos de la Agencia Europea de Defensa reconocen que, hoy por hoy, los ejércitos europeos dependen de proveedores estadounidenses para compartir datos de forma segura, entrenar modelos de IA o desplegar nubes tácticas. Como reacción, la Comisión y la EDA han lanzado el proyecto European Defence Artificial Intelligence Data Space (DAIDS), un espacio federado de datos de defensa que pretende ser plenamente operativo en 2030 y explícitamente "libre de tecnologías estadounidenses".

2 comentarios
Luiskelele
En fin. Más vale tarde que nunca.

rogerius
#1 Si no nos atacan antes los estadounidenses, sí.


