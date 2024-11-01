edición general
Cómo Substack gana dinero alojando boletines informativos nazis [Ing]

Exclusiva: El sitio se lleva una parte de las suscripciones de contenidos que promueven la ideología de extrema derecha, la supremacía blanca y el antisemitismo. La plataforma, que afirma tener alrededor de 50 millones de usuarios en todo el mundo, permite a los miembros del público autopublicar artículos y cobrar por contenidos premium. Substack se queda con aproximadamente el 10 % de los ingresos que generan los boletines informativos. Alrededor de 5 millones de personas pagan por acceder a los boletines informativos de su plataforma.

Raziel_2 #8 Raziel_2
#7 ¿Te imaginas que hubiese un grupo de gente llamando en Internet a ir a prenderle fuego a tu casa?

Seguro que te sentirías muy seguro, sobre todo cuando apareciese el primer pirado con una antorcha.
#10 dclunedo
#8 No, pero para eso esta la Policía y los Jueces. ?O te parece bien que valla yo con un rifle a eliminarlos?. Si aparece el de la antorcha por mi casa si se llevaría todo lo que pudiese hacerle, pero eso sería legítima defensa y último recurso. El estado debería garantizar mi seguridad y la libertad de los gilipollas a decir gilipolleces. Por cierto, no hace falta internet, eso pasaba en la edad media, pero ahora interesa el relato de "por Internet" para darles a los el poder de controlar todo lo que se mueva. Te repito, es un discurso peligroso que se volverá en contra de quien ahora lo defiende..... Al tiempo.... :popcorn: :popcorn:
JanSmite #1 JanSmite
Traducción de parte del artículo:

"Entre ellos hay boletines informativos que promueven abiertamente la ideología racista. Uno de ellos, llamado NatSocToday, que cuenta con 2800 suscriptores, cobra 80 dólares (unos 60 libras esterlinas) por una suscripción anual, aunque la mayoría de sus publicaciones están disponibles de forma gratuita.

Se cree que NatSocToday está dirigido por un activista de extrema derecha afincado en Estados Unidos y tiene como imagen de perfil una esvástica,

#5 guillersk
- que promueven la ideología de extrema derecha

Ahhhhhhrrrghg
- la supremacía blanca
Arrrrrgggggg x2

- el antisemitismo.
Bueno...
JanSmite #6 JanSmite *
#5 ¿Antisemitismo o antisionismo? Es que no son lo mismo.

Edit: el sionismo no deja de ser una ideología supremacista de extrema derecha.
platypu #4 platypu
pero si alli esta una gran mayoria de la escoria prorrusa de la que se enlazan noticias aqui
#2 dclunedo
¿Quemamos lo que no nos gusta? ¿Qué podría salir mal?. Y les llamamos Nazis a ellos..... :troll:
JanSmite #3 JanSmite
#2 ¿Qué tiene que ver rechazar panfletos con mentiras y difusión del odio con quemar nada? Dicho de otro modo: ¿quiere difundir odio y falsedades? En mi casa, no; te creas tu propio servidor, o lo haces en uno que te lo permita.

Aquí no se trata de denunciar opiniones que no te gustan, se trata de denunciar odio y mentiras. Ah, y, encima, ganar dinero con ello.
#7 dclunedo
#3 Todo depende de quien defina "odio y mentiras", En tu casa claro que no. Pero aquí se refieren a una casa ajena. Cuando dejen de ser de tu cuerda y los "Oficialistas" señalen tu opinión como mentiras y odio no querrás que las "Prohíban". Yo no estoy de acuerdo con la basura que definen en el articulo, solo señalo lo peligroso de los señalamientos y leyes de prohibición.
#9 Eukherio
#3 La monetización es lo que tiene. La mayor parte de las plataformas se ponen de lado con estos temas. Es raro que pongan esvásticas visibles, pero lo otro es del todo habitual, en YouTube, Instagram y Tiktok tienes a gente repitiendo lo del gran reemplazo y haciendo análisis "creativos" sobre Hitler.
