Cómo Substack gana dinero alojando boletines informativos nazis [Ing]

Exclusiva: El sitio se lleva una parte de las suscripciones de contenidos que promueven la ideología de extrema derecha, la supremacía blanca y el antisemitismo. La plataforma, que afirma tener alrededor de 50 millones de usuarios en todo el mundo, permite a los miembros del público autopublicar artículos y cobrar por contenidos premium. Substack se queda con aproximadamente el 10 % de los ingresos que generan los boletines informativos. Alrededor de 5 millones de personas pagan por acceder a los boletines informativos de su plataforma.