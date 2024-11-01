Cómo Substack gana dinero alojando boletines informativos nazis [Ing]

Exclusiva: El sitio se lleva una parte de las suscripciones de contenidos que promueven la ideología de extrema derecha, la supremacía blanca y el antisemitismo. La plataforma, que afirma tener alrededor de 50 millones de usuarios en todo el mundo, permite a los miembros del público autopublicar artículos y cobrar por contenidos premium. Substack se queda con aproximadamente el 10 % de los ingresos que generan los boletines informativos. Alrededor de 5 millones de personas pagan por acceder a los boletines informativos de su plataforma.
Seguro que te sentirías muy seguro, sobre todo cuando apareciese el primer pirado con una antorcha.
"Entre ellos hay boletines informativos que promueven abiertamente la ideología racista. Uno de ellos, llamado NatSocToday, que cuenta con 2800 suscriptores, cobra 80 dólares (unos 60 libras esterlinas) por una suscripción anual, aunque la mayoría de sus publicaciones están disponibles de forma gratuita.
Se cree que NatSocToday está dirigido por un activista de extrema derecha afincado en Estados Unidos y tiene como imagen de perfil una esvástica,
Edit: el sionismo no deja de ser una ideología supremacista de extrema derecha.
Aquí no se trata de denunciar opiniones que no te gustan, se trata de denunciar odio y mentiras. Ah, y, encima, ganar dinero con ello.