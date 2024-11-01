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¿Cómo sería un mundo sin Trump?

¿Cómo sería un mundo sin Trump?

En la última década pocas figuras han condicionado tanto el tono de la política global como Donald Trump, un personaje singular cuyo estilo caracterizado por la confrontación directa, el cuestionamiento de las alianzas tradicionales, una diplomacia altamente personalista, y una ostensible falta de educación, ha dejado una huella profunda en el sistema internacional. Analizar qué ocurriría con la súbita e inesperada salida de la escena política de este singular político probablemente nos ayudaría a entender hasta qué punto su figura ha actuado

| etiquetas: mudo , sin , trump , como , seria
5 2 0 K 67 Trump
6 comentarios
5 2 0 K 67 Trump
Furiano.46 #2 Furiano.46
Mejor! Siguiente pregunta :troll:
5 K 80
Tx4 #3 Tx4
#2 Como lo hacemos? :foreveralone:
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#6 luckyy
#2 con biden no iba mucho mejor. A Trump le pierden las formas pero sigue siendo la misma política que ha estado haciendo la clinton, Obama y todos los que han pasado por la casa blanca
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EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica *
Habría un criminal hijo de perra menos en el mundo, pero habría otro parecido en el sitio. El problema no es Trump, es el sistema.
4 K 54
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Trump es la marioneta, también deberían desaparecer los marionetistas para que notemos un cambio.
1 K 21
AlienRoja #5 AlienRoja
No lo se, pero estaría muy bien saberlo... a ser posible ASAP. A ver si alguien nos hace el favor al mundo (y de paso que se lleve también por delante a su amigo Netan alias genocida)
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menéame