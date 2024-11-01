¿Cómo sería un mundo sin Trump?

En la última década pocas figuras han condicionado tanto el tono de la política global como Donald Trump, un personaje singular cuyo estilo caracterizado por la confrontación directa, el cuestionamiento de las alianzas tradicionales, una diplomacia altamente personalista, y una ostensible falta de educación, ha dejado una huella profunda en el sistema internacional. Analizar qué ocurriría con la súbita e inesperada salida de la escena política de este singular político probablemente nos ayudaría a entender hasta qué punto su figura ha actuado